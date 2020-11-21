Евреи обещают закрыть безвиз с ЕС для бандеровской Украины

21.11.2020, Киев, Вадим Москаленко

Украинское общество поражено антисемитизмом, но власти, заигрывающие с националистами и способствующие взращиванию ультраправых настроений, упорно это отрицают, а самые вопиющие случаи вроде нападения на синагоги уже традиционно списываются на «происки агентов Москвы».

Об этом в эфире телеканала «КТР» глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, добиваться уголовного наказания для лиц, популяризирующих нацистские идеи, в нынешней Украине бесполезно. Однако еврейские организации намерены поднимать шум на международном уровне, требовать закрытия виз в страны Евросоюза для бандеровских идеологов.

«Сами антисемитские настроения в украинском обществе достаточно сильны, и этого нельзя отрицать – это видно, например, если вы посмотрите социальные сети, такие проявления есть в средствах массовой информации, у некоторых политиков они проскальзывают.

Но что самое главное в этом всём – не происходит осуждение и реакции со стороны общества, вернее, отрицание есть, но она на уровне «Нет, этого ничего нет. Это всё московские агенты. Это всё клевета и ложь на Украину, а у нас всё хорошо и антисемитизма нет», – отметил Долинский.

Он напомнил, как Владимир Зеленский отрицал существование антисемитских настроений на Украине во время визита в синагону, в которую за неделю до этого кидали бутылки с зажигательной смесью.

«Был смешной случай, глава государства выступает в херсонской синагоге и говорит: «У нас антисемитизма нет». Хотя за неделю до этого эту синагогу хотели сжечь – в неё кидали бутылки с зажигательной смесью.

У нас присутствует антисемитизм, как политический, бытовой, вандализм на местах массового захоронения евреев времён холокоста и еврейских кладбищах, против синагог, физические нападения», – резюмировал Долинский.

По его словам, большую роль в этом играет героизация гитлеровских коллаборационистов из ОУН-УПА властями Украины.

Мода на героизацию нацизма и антисемитизм ползёт по Украине с запада на восток, уже установлены сотни памятников пособникам нацистов, которые тысячами убивали людей в годы Великой Отечественной войны.

«Уже практически в каждом городе и в каждом селе стоят сотни памятников нацистским коллаборантам, в основном это на Западной Украине, но в том числе и в Центральной и даже в Восточной Украине. Эта зараза распространяется, и это делается лживо и коварно.

Например, человек, который в 1941 году пошёл к нацистам служить во вспомогательную полицию, и который участвовал в массовых убийствах женщин и детей, причём тысяч и десятков тысяч, ему ставят памятники.

Вот, например, на днях, в Тернопольском районе поставили такой памятник человеку, который служил в зондеркоманде 4а группы «Ц», которая в Киеве в Бабьем Яру убили 34 тысячи евреев 29-30 сентября 1941 года, это официальный факт. И этому человеку на здании библиотеки в его селе вешают доску и пишут, что он какой-то герой Украины», – сказал Долинский.

Глава Украинского еврейского комитета пообещал добиться для людей, которые проявляют акты антисемитизма, запрет на въезд в страны ЕС и персональные санкции.

«Это всё дикая, преступная и скандальная деятельность, которая будет подлежать рассмотрению. Мы этого так не оставим, все те, кто это делают, будут приведены к ответственности.

Сейчас мы не можем привлечь их к уголовной ответственности, но моральную и политическую, и любую другую ответственность, которой мы сможем для них добиться, они будут нести. В том числе, мы будем обращаться в международные организации, пытаться закрывать им въезд в Европу и накладывать различные санкции», – заключил Долинский.