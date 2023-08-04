«Евреи, пробудитесь!»: Украина пытается втянуть Израиль в конфликт с Россией

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украина не оставляет попыток втянуть Израиль в конфликт с Россией на своей стороне. Посольство Украины в Израиле в пятницу, 4 августа, призвало израильское правительство оказать помощь еврейской общине Одессы, поскольку город, якобы, все чаще подвергается нападениям со стороны России.

По утверждению украинской стороны, на прошлой неделе в результате ракетного обстрела были повреждены офисы международной еврейской студенческой организации “Hillel International”, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Еврейская община в Одессе продолжает сильно страдать от российских нападений — израильское правительство должно пробудиться!», – говорится в заявлении посольства.

Украинское диппредставительство призывает еврейское государство «не бросать свою общину в трудную минуту».

Израиль, хотя и поддержал проукраинскую резолюцию Генассамблеи ООН в годовщину начала СВО, не имеющую обязательной силы, отказывается предоставлять Киеву военную помощь, несмотря на неоднократные просьбы последнего. Израиль ограничивается гуманитарной помощью и разработкой системы раннего оповещения о ракетных ударах.

Тель-Авив стремится сохранять нормальные отношения со всеми странами, где проживают еврейские общины, в том числе с Российской Федерацией. Кроме того, одной из причин решения Израиля не поставлять оружие Украине является стратегическая потребность в сохранении свободы действий в отношении Сирии, где Россия в значительной степени контролирует воздушное пространство.

Также премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху исключил возможность предоставления Украине системы «Железный купол», сославшись на то, что передовые технологии могут попасть в руки Ирана.

В июне этого года между Украиной и Израилем вспыхнул дипломатический скандал: украинский посол в Израиле Евгений Корнейчук был вызван в израильский МИД за разъяснениями вслед за его неоднократными обвинениями в адрес кабинета Нетаньяху в “сотрудничестве с российским агрессором”.