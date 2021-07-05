«Евреи против украинцев» – Корчинский призвал к «примитивному и дремучему» национализму

05.07.2021, Киев, Тарас Стрельцов

Новости Украины

Украинские националисты, поддержавшие еврея Владимира Зеленского на последних президентских выборах, слишком сложно относились к ситуации.

Об этом в ходе «Фестиваля непокорённой нации Холодный Яр 2021», проходящего на Черкащине, заявил находящийся в розыске в РФ украинский праворадикал, главарь запрещенного «Братства», боевик Дмитрий Корчинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он рассказал, как «получая политическое образование» на Северном Кавказе, обратил внимание, что в Дагестане и Чечне нет националистов, однако чеченцев и аварцев можно назвать фашистами.

«То есть для каждого чеченца, даже для Кадырова, само собой разумеется, что человеком являет только чеченец, всё остальное население земли – досадная случайность, с которой приходится мириться, а лучше – эксплуатировать. Что важно мнение только чеченца, что только чеченское общество продуцирует смыслы, а все остальные только мешают существовать, это с молоком матери. Невозможно представить, чтобы чеченец подчинялся нечеченцу в чеченских делах», – утверждает Корчинский.

В то же время он выразил сожаление, что для украинских националистов такой подход несвойственен, они терпят «другие этнические и племенные группы». В качестве примера он привёл тот факт, что многие на последних президентских выборах «топили за неукраинца».

«Порошенко был плохой украинец, он писал на меня заявы в мусарню, я его не люблю, но он этнический украинец. Он конкурировал с евреем, это очень хороший еврей, которого я очень люблю, и все тут очень любят. Но много украинских националистов поддержали своим действием, своей пропагандой, своей активной работой именно еврея и евреев против украинца на последних президентских выборах. Они этому находили всякие объяснения, но если бы они были трайбалистами, такими примитивными националистами, дремучими, как я, они бы этого никогда не сделали», – объяснил экстремист.

«Для кавказцев, для евреев, для корейцев является само собой разумеющимся, что кавказец, еврей, кореец не может подчиняться нееврею, некавказцу и некорейцу. Украинец не может подчиняться неукраинцу. Это примитивная логика и примитивное чувство, но в действительности работает только это. Если у нас не будет этого примитивного, дремучего трайбализма, этого чувства, то всё это не имеет смысла. Мы должны быть примитивными и очень нетерпимыми в этом смысле.

Украинский националист, толерантный, который входит состав других этнических групп, это не украинский националист, это просто хороший парень или девушка, хороший представитель ЛГБТ-движения, но он не украинский националист. Надо эти вещи различать», – призвал Корчинский.