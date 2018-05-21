21.05.2018, Киев, Михаил Рябов
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Политика, Скандал, Украина

Евреи заклеймили позором подстилку украинских нацистов


Крупнейшие еврейские организации Николаева заявили о выходе из Ассоциации еврейских организаций и общин Украины (Ваад), возглавляемой Иосифом Зисельсом в знак несогласия с лояльностью украинским нацистам.

Об этом сообщил глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

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Иосиф Зисельс на Евромайдане

«В своем письме лидеры еврейских общин обвинили Иосифа Зисельса и президиум организации в героизации украинских националистов, попытке скрыть рост ксенофобских настроений в обществе и надругательством над исторической памятью.

Решение евреев Николаева последовало после позорного письма президиума Ваада о том, что 57 американских конгрессменов подписавших обращение о росте антисемитизма и искажении Холокоста в Украине – продажные и агенты иностранной разведки.

Половина членов президиума Ваада отказались подписывать заявление, остальные подписали, чем обрекли себя на позор и осуждение еврейской общины. В числе отказавшихся подписывать фальшивку Зисельса – глава Ассоциации узников гетто и концлагерей Борис Забарко.

Кроме этого, на недостойные действия Ваада отреагировала одна из крупнейших международных еврейских организаций – Евро-азийский еврейский конгресс. ЕАЕК исключил Ваад из своих членов. Этот решительный и смелый шаг ЕАЕК Зисельс объяснил вмешательством российской разведки.

Уверен, что подметное, лживое письмо Ваада станет началом конца этой организации, которую уже 28 лет эксплуатирует почетный пенсионер и псевдоеврейский активист Иосиф Зисельс», – рассказал Долинский.

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