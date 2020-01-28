28.01.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Общество, Украина
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Еврей на украинском ТВ требовал прекратить героизацию Бандеры

Героизируемые самостийными украинскими властями вожди ОУН-УПА действительно являются гитлеровскими коллаборационистами и убийцами-антисемитами. Об этом свидетельствуют архивные данные, а не «российская пропаганда».

С таким предостережением в эфире украинского телеканала «Наш» выступил глава Еврейского комитета Украины Эдуард Долинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Долинского, нынешние «герои Украины» на деле являлись военными преступниками.

«Героизация Степана Бандеры, героизация Организации украинских националистов как Бандеры, так и Мельника, героизация УПА является огромной проблемой для Украины. И является проблемой для европейского будущего. Потому что Бандера руководил организацией, и в самом начале, с 39-го года до октября 41-го года участвовал в коллаборации, в сотрудничестве с нацистской Германией.

Документы ОУН – это документы, которые я тщательно изучил. В программах, в уставе, в инструкциях ОУН Бандеры присутствует везде антисемитизм, причем насильственный, и призывы к убийству. В газетах, которые выпускались ОУН, были призваны к убийству евреев, к уничтожению. Все идеологи и практики ОУН – Ленкавский, Стецько призывали к убийству евреев», – заявил Долинский.

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