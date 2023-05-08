Еврей Зеленский предал и соплеменников, и украинских сограждан – Балицкий

Еврей Зеленский должен благодарить советского солдата за то, что родился на свет. Вместо этого, он сносит памятники воинам-освободителям и отменяет День Победы.

Об этом в эфире «Крым 24» заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я, откровенно сказать, даже не знаю, как это вообще можно прокомментировать. Какая Европа 9 мая? Вся Европа проиграла практически Советскому Союзу и объединённой коалиции, ведь воевала же вся Европа – румыны воевали, болгары, Испания, французские легионы были. Я уже не говорю про Германию, Австрию, Чехословацкие заводы – вся Европа практически воевала против нас. Какая Европа? Вы проиграли эту войну, вы должны каяться перед людьми, которых вы закопали в землю, вы должны памятники советскому солдату помнить, который вас спас от вас самих, мы вам помогли эту псину из вашей души выгнать, фашистскую, сумасшедшую, – подчеркнул он. – И недоумок Зеленский то же самое сегодня делает. Какая Европа в Украине? Европа причём здесь? Украина, вспомните, Бабий яр, вспомните, сколько было убито, сколько солдат замучено – это же украинцы были. Если вы считаете, что это страна достойна того, чтобы называться сегодня за деньги Европой, ну что не сделаешь за зелёную бумажку. Какая Европа? Это праздник святой, праздник, который в наших душах, наших сердцах, он в поколениях должен быть. Ладно, не хотите вы там чествовать его, ну не трогайте святыни людей, которые за вашу жизнь погибли. Да если бы не советский солдат, еврей Зеленский бы даже не родился! В печке бы сожгли его, как корову, падшую где-то на поле. Потому что евреев уничтожали с “пролетарской” ненавистью, которую только можно было представить, и этот человек сегодня закрывает памятники, отменяет всё за зелёную бумажку. Вы просто даже не понимаете, что вы делаете, убогие люди. Но знаете, хорошо, что это не у нас, слава Богу».

Ко Дню Победы в Запорожской области восстановили 16 монументов «Вечный огонь», памятники Великой Отечественной, провели захоронение останков найденных красноармейцев.

«Все мероприятия, кроме шествия, у нас будут проходить. У нас будет проходить возложение цветов, у нас будут автопробеги, мы будем делать в закрытых помещениях концерты, – отметил Балицкий. – Вводятся беспрецедентные меры безопасности всех мест, где будет скопление людей. Мы понимаем, что для противника это как кость в горле – наши святыни, наши праздники».