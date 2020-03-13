Еврейский анекдот: Команда Зе хочет в Киеве памятник организатору антисемитских погромов

13.03.2020, Киев, Максим Карпенко

Назначенный уже при президенте Владимире Зеленском новый глава Института национальной памяти Антон Дробович поддержал идею установки в Киеве памятника одному из главарей украинских самостийников в годы Гражданской войны Симону Петлюре, чьи банды отметились жестокими погромами евреев.

«Симон Петлюра один из выдающихся деятелей украинской государственности. Украинцы имеют право ставить памятники кому, кто отвечает их интересам и представлениям о морали, эстетике и так далее. Симон Петлюра один из тех людей, которому логично и целесообразно ставить памятник… Петлюра и другие люди, которые в 1917-1921 годах творили украинское государство, – это люди, которые обеспечили нас осознанием государственности как минимум на столетний период, это очень важная история», – сказал Дробович в интервью «Интерфаксу-Украина».

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По словам Дробовича, документы к установке памятника уже подготовлены, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Это вопрос не героизации, а сохранения осознания того, что мы здесь не каких-то 30 лет, мы здесь укоренившиеся… По этому вопросу есть консенсус, поэтому памятник ему уже назрел. Вот, есть мурал Петлюры в Киеве, это говорит о том, что народ уже определился», – заявил чиновник.

Напомним, что петлюровские атаманы проводили массовые этнические чистки, а сам Петлюра был убит в Париже евреем Самуилом Шварцбардом, родственники которого погибли во время погромов. Примечательно, что Шварцбард в парижском суде был оправдан.

Петлюра известен также как подписант Варшавского договора 1920 года, по которому государство-однодневка украинских самостийников отдало польским панам все свои земли на запад от Днепра, в том числе и Галицию – современные Ивано-Франковскую, Львовскую и большую часть Тернопольской области.

Сам Зеленский ранее в израильской прессе заявлял, что вырос в еврейской семье, которая, впрочем, не была религиозной.