Еврейский эксперт растолковал, почему Украине не видать помощи Израиля вооружениями

Если даже США делают всё, чтобы избежать военного столкновения с Россией, то почему должен рисковать отношениями с Москвой Израиль, предоставляя Украине оружие.

Об этом в эфире меджлисовского пропагандистского канала «ATR» заявил израильский военный эксперт Давид Гендельман, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущий русофоб и террорист Айдер Муждабаев попросил прокомментировать заявление посла Украины в Израиле Евгения Корнийчука об отказе предоставления Киеву оружия.

«Главная проблема Израиля в том, что он боится России, сказал Корнийчук. Как подчеркнул посол, Израиль вынужден координировать свои действия из-за постоянной угрозы со стороны Сирии и российских наёмников. По словам дипломата, Израиль боится передавать оружие из-за страха, что оно окажется в иранских руках. Однако, по мнению посла, это «не выдерживает никакой критики: если мы говорим о средствах ПВО, то эти средства находятся глубоко в тылу и никак не попадут в руки русских. Условно защитить Львов или Черновцы – исторически еврейский город, или ту же Умань, в действительности это то, что мы, надеялись, можем достичь. Мы может, и достигнем, и когда-то узнаем об этом от наших военных», сказал посол», – процитировал Муждабаев заметку из СМИ.

Однако на израильского эксперта слова посла впечатления не произвели.

«Аргумент того, чтобы эти израильские вооружения не попали в руки врагу Израиля – это далеко не самый главный аргумент, как ни странно. Главный аргумент – это не подвигнуть Россию к усилению собственного сотрудничества с врагами Израиля, в том числе, передаче вооружений Ирану. Насчёт того, что Израиль боится России – в принципе это у Израиля совпадает со всеми западными странами. В конце концов, главным императивом НАТО во всей этой украинской войне является – не довести до прямого военного столкновения НАТО с Россией, Израиль тоже не хочет столкновения с Россией. В своё время, когда было нужно, Израиль воевал, в том числе и с Советским Союзом и сбивал советские самолёты в Египте, но это не то, что Израиль этого хотел. Израиль вёл войну на истощение с Египтом, и когда туда были переброшены советские лётчики, которые действовали, в том числе против Израиля, тогда уже и сбивали советские самолёты. Но Израиль сам по себе, разумеется, не хотел тогда войны с Советским Союзом, и сейчас он не хочет войны с Россией по той простой причине, что как раз, в отличие от многих других, у Израиля сейчас хватает других врагов», – сказал Гендельман.

Он добавил, что Израиль действует в соответствии с собственными интересами, и Украина на его месте поступала бы так же.

«Создавать себе ещё одного врага в лице России… в принципе, Украина на месте Израиля сделала бы то же самое. Например, когда в прошлом году после начала использования иранских дронов в России украинский министр иностранных дел Кулеба, когда он предложил разорвать дипотношения с Ираном, он сказал, что если Иран прекратит поставки вооружений России, то в принципе мы можем подумать о восстановлении отношений. О чём это говорит? Что, в принципе, когда иранские ракеты из Ливана и Газы падают на Израиль, то Украину это не настолько беспокоит, чтобы вписываться за Израиль и воевать с Ираном. Это можно понять, своя рубашка ближе к телу. Так и сейчас – Израиль что может, делает, но в рамках красных линий, чтобы не довести до прямого военного столкновения с Россией. Одно дело – если Россия сама нападёт на нас, это совсем другое дело. Самим доводить ситуацию до прямого военного столкновения с Россией, чего не делают даже гораздо более сильные США, то чего же требовать от Израиля? У Израиля и так военных проблем хватает с головой. Поэтому израильскую точку зрения вполне можно понять, понятно, что она не совпадает с украинской, но это совершенно нормально, как и украинская не совпадает с израильской. У каждого своя война», – заключил Гендельман.