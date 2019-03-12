Еврейский комитет разгромил меджлисовцев за оправдание сотрудничества с Гитлером

12.03.2019, Киев, Михаил Рябов

Глава «Украинского еврейского комитета» Эдуард Долинский осудил попытки реабилитации гитлеровских коллаборационистов, действовавших во время оккупации Крыма в годы Великой Отечественной войны.

Поводом для заявления Долинского стало выступление в эфире киевской радиостанции «Новое время» близкой к запрещенному в РФ меджлису Гюльнары Абдулаевой, автора книги «Золотая эпоха Крымского ханства».

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Абдулаева призвала не осуждать тех, кто в Крыму принял немецкую оккупацию.

«Это люди, которые не приняли немцев, не поддерживали Гитлера – они выступили против Советского Союза. Они не забыли ни конец 20-х, ни 30-е, когда репрессивная машина прошлась по этому народу. Это был протест. Мы сегодня не можем их обвинять в коллаборационизме, что они приняли ту сторону», – сказала она.

«При этом из памяти Абдулаевой вдруг выпадает целый период истории и коллаборации под названием «уничтожении евреев и крымчаков в Крыму». Историк, по неизвестной причине, вдруг забыла, что нацисты и отряды крымскотатарской вспомогательной полиции уничтожили около 40 тысяч евреев и крымчаков.

99 процентов не успевших бежать еврейских женщин, мужчин и детей Крыма были зверски убиты, а их имущество похищено. Причем крымчаки вообще не отличались от крымских татар: они говорили на одном языке и также одевались. Без «добрых людей» их невозможно было идентифицировать.

Эти не имеющие срока давности злодеяния Абдулаева называет «протестом». Не знаю, что происходит в голове у историка, но это прямое отрицание Холокоста и позорное оправдание нацизма», – ставит вердикт Долинский.