22.09.2020, Москва, Елена Острякова
 
Россия, Финансы
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Евро и доллар подорожали: Что будет дальше с рублём


Произошедшее в понедельник ослабление рубля (официальный курс евро достиг отметки в 90 рублей одну копейку, курс доллара превысил 76 рублей) имеет «скорее психологические, чем реальные последствия».

Об этом в своем телеграм-канале пишет проректор Высшей школы экономики Валерия Касамара, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В отсутствие эскалации санкционной риторики масштаб девальвации ограничивается 5–6% и пока что не вносит существенного вклада в динамику инфляции.

Лишь в случае реализации негативного геополитического сценария преодоление психологически важных уровней валютного курса может существенно ухудшить инфляционные ожидания домохозяйств и фирм, что приведёт к ускорению ценовой динамики», – написала Касамара.

Небольшую поддержку рублю в ближайшее время может оказать ситуация на рынке нефти, а также возобновление продаж Центральным банком остатков валюты в рамках сделки по продаже Сбербанка.

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