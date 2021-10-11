Евро и доллары превращаются в фантики, Россия должна требовать за газ большего – эксперт

11.10.2021 18:28 (Мск), Москва, Елена Острякова

Россия уже не может удовлетвориться инфляционными деньгами, которые Европа платит ей за газ, и должна потребовать в качестве обмена предоставления передовых технологий, снятия санкций и признания российского статуса Крыма.

Об этом сегодня в эфире радиостанции «Вести ФМ» заявил член президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Денег напечатали много. В мировую экономику было вброшено 27 трлн долларов в прошлом году, в этом году поменьше, но все равно. Эти деньги уже даже не фантики. Но мы-то продаем за них реальные ресурсы, которые нужны нам. Мне кажется, что пора с Европой уже говорить немножко по-другому. Во-первых, газ в обмен на технологии, потому что за те деньги, которые мы получаем от них, они все равно не продают нам ничего серьезного. Более того – вводят санкции. И не позволяют купить даже что-то, связанное с технологиями бурения. Дальше. Вы хотите наш газ. А давайте подумаем, нужны ли антироссийские санкции, и не признать ли волю населения полуострова, которое проголосовало за возвращение в Россию», – сказал Лосев.

Он пошутил, что на стороне России сейчас «воюет генерал Мороз».