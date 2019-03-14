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14.03.2019, Киев, Игорь Петров
 
Д.Б., Украина
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Евро-шизофрения на Украине приобретает невиданные ранее формы

Украина – последний бастион Европы, которая находится в кризисе, и дальнейшая судьба европейской цивилизации зависит от Киева, в противном случае и самим украинцам уже некуда будет интегрироваться.

Об этом на круглом столе в Киеве заявил ведущий научный сотрудник Музея истории Киева, ответственный секретарь Общественного комитета по увековечению памяти жертв Бабьего Яра Виталий Нахманович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нам некуда интегрироваться. То, куда мы хотим интегрироваться, находится в большом кризисе. Мы – последний бастион Европы. Если мы ее восстановим, то она будет. Если нет, то мы можем интегрироваться в ничто. Там скоро ничего не будет», – поделился Нахманович своими соображениями.

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