Евроатлантистам отвели считанные дни до конца

21.11.2018, Москва, Максим Карпенко

Выстраиванию нормальных отношений между Россией и Молдовой мешают парламент и правительство страны, которые вскоре будут сменены.

Об этом, выступая в Госдуме РФ, заявил президент Молдовы Игорь Додон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На политическом уровне мы делаем все возможное для того, чтобы сохранить и укреплять это партнерство… На уровне президентов у нас очень хороший диалог. К сожалению, нет этого диалога в последние полтора года на уровне руководства парламентов и правительств, но на уровне президентов и регионов мы делаем все возможное для того, чтобы исправить то, что не делает парламент и правительство… Руководство и большинство депутатов нынешнего состава молдавского парламента искусственно сдерживает развитие имеющегося потенциала”, – сказал молдавский лидер.

“К сожалению, в Кишиневе не все еще поняли, что нельзя ставить национальные интересы страны в зависимость от ложных, сиюминутных, идеологических и узкопартийных интересов. Но хочу отметить, что нынешнему составу парламента Республики Молдова остались считанные дни, мандат заканчивается на следующей неделе, 30-го ноября и уже в ближайшее время, я думаю, что ситуация изменится», – заявил Додон.