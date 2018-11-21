//exit;
21.11.2018, Москва, Максим Карпенко
 
Политика, Россия
Просмотров:

Евроатлантистам отвели считанные дни до конца

Выстраиванию нормальных отношений между Россией и Молдовой мешают парламент и правительство страны, которые вскоре будут сменены.

Об этом, выступая в Госдуме РФ, заявил президент Молдовы Игорь Додон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«На политическом уровне мы делаем все возможное для того, чтобы сохранить и укреплять это партнерство… На уровне президентов у нас очень хороший диалог. К сожалению, нет этого диалога в последние полтора года на уровне руководства парламентов и правительств, но на уровне президентов и регионов мы делаем все возможное для того, чтобы исправить то, что не делает парламент и правительство… Руководство и большинство депутатов нынешнего состава молдавского парламента искусственно сдерживает развитие имеющегося потенциала”, – сказал молдавский лидер.

“К сожалению, в Кишиневе не все еще поняли, что нельзя ставить национальные интересы страны в зависимость от ложных, сиюминутных, идеологических и узкопартийных интересов. Но хочу отметить, что нынешнему составу парламента Республики Молдова остались считанные дни, мандат заканчивается на следующей неделе, 30-го ноября и уже в ближайшее время, я думаю, что ситуация изменится», – заявил Додон.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,




Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Похожие новости

    Все новости за сегодня
  • Ноябрь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть