Евробанкирша: Россия хорошо обходит санкции
Глава Европейского Центробанка Кристин Лагард расстроена тем, что санкции, введенные против России «кусаются не так сильно».
Об этом она заявила российским пранкерам Владимиру Кузнецову и Алексею Столярову (Вовану и Лексусу), позвонившим ей от лица президента Украины Владимира Зеленского, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Я думаю, что санкции кусаются не так сильно, как мы ожидали. И еще я думаю, что те технологические барьеры, которые сейчас вводятся против России, отразятся на их росте и на их бизнес-модели», – сказала Лагард.
Она признала, что Россия продает энергоносители за рубеж в прежнем объеме.
«Проблема с ценами на энергоносителями, как я ее вижу, заключается в том, что им все еще удается продавать много энергоносителей, будь то нефть или газ, в другие страны кроме тех, которые вводят санкции. И, конечно, за пределами ЕС.
Когда они продают в Индию, Китай, на Дальний Восток, им удается обеспечивать приток иностранной валюты. Я не знаю, получают ли они юани и рупии, но им определенно удается обеспечивать приток денег», – сказала Лагард.
Евробанкирща все еще надеется, что на позиции России повлияет потолок цен на нефть, введенный странами Запада, но не слишком в этом уверена.
«Я думаю, это поможет, если это будет правильно реализовано и обеспечено. Сейчас все крупные судоходные компании, все брокеры, все страховые компании, работающие за пределами Европы, Соединенного Королевства, США будут соблюдать соглашение и не предоставлять страхования и обеспечивать транспортировку, если цена установлена выше потолка.
Но мы с вами знаем, что русские очень хорошо умеют обходить санкции. Тот факт, что они нарастили флот нефтяных танкеров, что они пытаются создать некий внутренний механизм страхования, является способом, с помощью которого можно обойти санкции, которые мы ввели», – сказала Лагард.
Спасибо!
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