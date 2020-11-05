Евробляхеры парализовали центр Киева и грозят тотальной блокадой

05.11.2020, Киев, Максим Карпенко

Владельцы автомобилей на иностранных номерах, так называемые «евробляхеры» перекрыли движение по улице Грушевского в Киеве и грозят всеукраинским блокированием автодорог, если их требования не будут выполнены.

Об этом журналистам заявил глава организации «Авто Евро Сила» Олег Ярошевич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам активиста, «евробляхеры» требуют снижения таможенных пошлин на оформление и перерегистрацию автомобилей по украинскому законодательству.

«Эти депутаты полгода показывали турбо-режим, полгода решали вопросы олигархов. Обычных людей никто не слышит. Я прошу всех, киевляне, у кого есть такая возможность – приезжайте поддержите. Здесь все регионы, со всей Украины съехались люди. Мы требуем доступного растаможивания для всех украинцев, мы требуем, чтобы отменили штрафы, которые сегодня Кабинет министров во главе со Шмыгалем установил и внедрил в этом государстве. Четыре года власть нас не слышит…

Сейчас будут перекрыты дороги в Запорожской, Днепропетровской, Закарпатской, Одесской, Николаевской области», – заявил Ярошевич.

Позже в блоге организации он заявил, что после начала акции власть пригласила активистов на переговоры, но это не отменяет блокировки улиц.

Напомним, ранее Верховная Рада отменила закон, легализирующий ввоз на Украину автомобилей из Европы и накладывающий на них определённый акциз.

«ПолитНавигатор» сообщал о том, что украинский автопром установил мировой рекорд по падению производства. Глава правления Корпорации «УкрАВТО» Александр Козис, в свою очередь, уверен, что уничтожив автопром, Украина лишилась налогов, сопоставимых с траншами МВФ.

Кроме того, согласно статистике профильной ассоциации Укравтопрома, только за январь-сентябрь 2017 года Украина в шесть раз увеличила ввоз подержанных иномарок.