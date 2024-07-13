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В Молдове главный арбитр любой власти – так называемые партнёры по развитию в западных странах. Любой результат выборов в пользу действующей власти будет ими принят и горячо поддержан. Эта безнаказанность развяжет руки «ответственным товарищам» из группировки Санду. Об этом в ходе пресс-клуба Нины Димогло «Честный разговор» заявил депутат парламента Республики Молдова, телеведущий Константин Старыш.

Он отметил, что сам факт незаконного проведения «евроинтеграционного» референдума в один день с выборами – это уже элемент фальсификации.

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«Майя Санду за четыре года сильно упала в рейтингах, и этот «свежий ветерок» должен надуть её парус», – говорит Старыш.

Депутат подчеркнул, что европейские чиновники готовы принять любую махинацию с конституцией и законом со стороны режима Санду.

«Мы были в Страсбурге и общались с главой Венецианской комиссии. Там были чиновники, которые готовят материалы по Молдове. Им был задан прямой вопрос: «Почему вы позволяете нарушать Конституцию Республики Молдова?». Они выкручивались, а потом ответили: «Ну, очень ваши власти попросили!», – рассказал Старыш.

По его словам, в Молдове нет арбитра, который может объективно оценивать действия её властей.

«Единственное, чем мы могли раньше гордиться, – это каким-то уровнем демократии. Сегодня у нас и этого нет», – заметил депутат парламента.

Константин Старыш напомнил, что Партия коммунистов приняла решение участвовать в референдуме и голосовать против внесения в Конституцию обязательного курса на евроинтеграцию.

«Мы голосуем против издевательства над Конституцией», – резюмировал Старыш.