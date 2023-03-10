Евродепутат: Евросоюз предал Францию

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Евросоюзу следует прекратить безумную политику, направленную на разрыв отношений с Россией.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани.

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«США более чем в два раза увеличили экспорт СПГ в Европу, но по такой цене, которая вызвала негодование в Европейском союзе. Несмотря на визиты и критику со стороны президента Франции Эммануэля Макрона и нашего министра экономики Брюно Ле Мэра, в этой ситуации ничего не изменилось. ЕС должен образумиться: пересмотреть свое видение энергетического баланса и прекратить безумную политику частичного разрыва связей с Россией в этой важнейшей для нашей промышленности и наших семей области», – сказал политик в интервью «Известиям».

Кроме того, он затронул тему Африки.

«Франция теряет позиции в Африке. К сожалению, политическое руководство и стратегия не соответствовали вкладу нашей армии. ЕС нанес Франции удар в спину, отказавшись разделить какие-либо из наших усилий в этом регионе. И Макрон несет огромную политическую ответственность за это фиаско: он не смог поставить перед нашими дипломатами конкретные и реалистичные цели. Он поставил всё на Евросоюз, который его предал, и при этом продолжает поддерживать постепенное сокращение французского присутствия на континенте, что имеет решающее значение для нашего будущего», – подчеркнул евродепутат.

Он критикует зависимость Парижа от Брюсселя.

«К сожалению, будучи узницей Европейского союза, Франция смотрит только на Восток Европы, в то время как наши самые большие возможности и величайшие опасности исходят из Средиземноморского бассейна, Ближнего Востока и Африки», – резюмировал Мариани.