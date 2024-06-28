Евродепутат от Румынии Диана Шошакэ потребовала референдум по выходу из НАТО

Раду Никулицэ.  
28.06.2024 19:23
  (Мск) , Яссы
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Война, Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Общество, Политика, Россия, Румыния, Спецоперация, Украина


Эволюция НАТО доказала, что военный договор был создан как инструмент угнетения народов, а не как оборонительный военный договор, предназначенный для защиты мира и демократии.

Об этом говорится в запросе, представленном Дианой Шошоакэ румынскому парламенту до того, как она подала в отставку, готовясь принять мандат европарламентария, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Эволюция НАТО доказала, что военный договор был создан как инструмент угнетения народов, а не...

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Сенатор призывает провести общенациональный референдум по вопросу выхода Румынии из НАТО. Шошоакэ считает, что Румыния оказалась в ловушке «под сапогом НАТО», а репрессивные силы Альянса распространились по всей Европе. Она также заявляет, что «недопустимо менять одного хозяина на другого, а также слепо следовать наущениям одних и других, подвергая опасности румынский народ и Румынию».

Шошоакэ потребовала созыва комиссий по обороне двух палат парламента и Высшего совета обороны страны для повторного анализа положений договора НАТО и проведения референдума.

Среди причин, по которым, по её мнению, необходимо провести референдум о дальнейшем членстве в НАТО, сенатор назвала участие Альянса в конфликте между Россией и Украиной, распространение непрерывного шквала угроз, адресованных НАТО России, умышленное пренебрежение военной мощью России и вовлечение всей Европы в «чужую для всех нас войну», возникновение и распространение состояния политико-экономической конвульсии по всей Европе; открытые военные угрозы в адрес Китая, а также «все более очевидная конфигурация нового и мощного глобального экономического и военного полюса силы, противостоящего НАТО, – БРИКС».

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