Евродепутат: Пора признать, что война на Украине проиграна

Олег Кравцов.  
19.12.2023 09:18
  (Мск) , Москва
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Балканы, Война, Дзен, ЕС, Политика, Россия, США, Украина, Хорватия


Украина не принесет Евросоюзу ничего, кроме огромных проблем, среди которых – долги и коррупция.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил депутат Европарламента от Хорватии Иван Вилибор Синчич, отвечая на вопрос, почему для Брюсселя так важно было объявить о начале переговоров по вступлению Украины в Евросоюз.

Украина не принесет Евросоюзу ничего, кроме огромных проблем, среди которых – долги и коррупция....

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«Потому что так им сказал Вашингтон. И не забывайте, что Европейское экономическое сообщество, Совет Европы, НАТО — это всё американские проекты 1940–1950-х годов. Логика ЕС состоит в том, чтобы сдерживать немцев, устранить русских и сохранить присутствие американцев.

Запад хочет включить Украину в ЕС, чтобы лучше контролировать ее территорию и иметь дополнительный политический рычаг на переговорах. Украина не принесет ничего, кроме проблем, долгов, поражений, разрушений и коррупции!», – сказал Синчич в интервью «Известиям».

У него поинтересовались, как долго ЕС сможет оказывать экономическую и военную поддержку Украине.

«Война на Украине проиграна, и никакая помощь не сможет этого изменить. ЕС сможет оказывать финансовую помощь еще несколько лет, возможно, до конца многолетнего бюджета, то есть до 2027 года. Что касается оружия и боеприпасов, уже достигнут предел возможностей. В будущем можно будет отправлять лишь небольшие объемы», – говорит евродепутат.

По его словам, многие в Европарламенте продолжают верить в победу Украины на поле боя.

«Но западная пресса больше не верит в победу. Более продвинутые политики с самого начала знали, что Россию невозможно победить. Украину лишь принесли в жертву, чтобы нанести хоть какой-то ущерб России. ЕС не волнует Украина. Американцев и того меньше», – убежден политик.

Отвечая на вопрос, стремится ли ЕС убедить Украину пойти на территориальные уступки, чтобы начать переговоры с Россией, он снова заметил, что практически все решения относительно Украины принимаются в Вашингтоне.

«Брюсселю особо нечего сказать. С каждым днем​​ положение Украины ухудшается. Россия занимает всё больше территорий, которые она не отдаст. Чем раньше будет достигнуто прекращение огня и начнутся переговоры, тем меньше погибнет людей и меньше территорий будет потеряно. Я думаю, что Украина навсегда потеряла Крым, Донецк, Луганск, Запорожскую и Херсонскую области», – резюмировал Синчич.

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