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Европейский союз является главным проигравшим в украинском конфликте.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил депутат Европарламента от Франции Эрве Жувен, можно ли надеяться, что ЕС возобновит диалог с Россией на фоне успехов ВС РФ на фронте.

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«Я не жду многого от Европейского союза, который, на мой взгляд, сейчас как никогда зависит от США. Ответ на ваш вопрос зависит от того, какими будут американские выборы. Выборы президента США более важны для Европейского союза, чем выборы в Европейский парламент», – сказал Жувен в интервью «Известиям».

Он считает, что президенту Франции стоило бы не раздавать угрозы об отправке войск на Украину, а «призывать к миру, используя все свои ресурсы и все имеющиеся в их распоряжении средства для его достижения».

«Сегодня Европейский союз и европейцы находятся среди главных проигравших в украинском конфликте. Не только потому, что мы живем в условиях нестабильности и энергетической бедности, о существовании которых мы даже не подозревали, но и потому, что Европейский союз тратит миллиарды на покупку оружия у американского военно-промышленного комплекса. При этом значительные бюджеты, выделяемые Вашингтоном на оборону Украины, также идут на обогащение американского военно-промышленного комплекса», – подчеркнул евродепутат.

Он призвал помнить, что «по крайней мере трижды Франция обязана России своим спасением».

«Сначала русский царь сохранил единство Франции после поражений Наполеона, вопреки стараниям Великобритании разделить нашу страну. Затем во время наступления русской армии в 1914 году немецкая армия оказалась разделенной между восточным и западным фронтами. Таким образом, именно действия России сделали возможной победу в битве при Марне, остановившей продвижение немецких войск на Париж. Наконец, кто бы что ни говорил, во время Второй мировой именно Красная армия взяла на себя основные усилия по противодействию вермахту и именно русский солдат сломал хребет военной машине нацистов. Франция должна об этом помнить», – резюмировал Жувен.