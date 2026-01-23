Евродепутат: «Украина это пример всем нам для подражания»
Европа позорно отстала в области БПЛА.
Об этом евродепутат Яннис Маниатис заявил на заседании Европарламента, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«К сожалению, Европейский союз остается в стороне. Он отстал в этой важнейшей области. Недавние полеты над аэропортами и объектами энергоинфраструктуры в некоторых государствах-членах показали наши слабые стороны», – вещал Маниатис.
Он предложил создать «план устранения пробела» и включить потенциал БПЛА в оборонные догмы.
«Мы должны методично использовать полученные уроки. Они взяты из Украины, а Украина – это пример для подражания. Мы не можем игнорировать стратегическую опасность зависимости от не европейских источников запчастей и сырья. Мы должны поддерживать автономную промышленность в Европе», – причитал Маниатис.
