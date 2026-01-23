Евродепутат: «Украина это пример всем нам для подражания»

Елена Острякова.  
23.01.2026 17:58
  (Мск) , Москва
Просмотров: 452
 
Tехнологии, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Европа позорно отстала в области БПЛА.

Об этом евродепутат Яннис Маниатис заявил на заседании Европарламента, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Европа позорно отстала в области БПЛА. Об этом евродепутат Яннис Маниатис заявил на заседании...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«К сожалению, Европейский союз остается в стороне. Он отстал в этой важнейшей области. Недавние полеты над аэропортами и объектами энергоинфраструктуры в некоторых государствах-членах показали наши слабые стороны», – вещал Маниатис.

Он предложил создать «план устранения пробела» и включить потенциал БПЛА в оборонные догмы.

«Мы должны методично использовать полученные уроки. Они взяты из Украины, а Украина – это пример для подражания. Мы не можем игнорировать стратегическую опасность зависимости от не европейских источников запчастей и сырья. Мы должны поддерживать автономную промышленность в Европе», – причитал Маниатис.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Январь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить