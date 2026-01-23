Евродепутат: «Украина это пример всем нам для подражания»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Европа позорно отстала в области БПЛА.

Об этом евродепутат Яннис Маниатис заявил на заседании Европарламента, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«К сожалению, Европейский союз остается в стороне. Он отстал в этой важнейшей области. Недавние полеты над аэропортами и объектами энергоинфраструктуры в некоторых государствах-членах показали наши слабые стороны», – вещал Маниатис.

Он предложил создать «план устранения пробела» и включить потенциал БПЛА в оборонные догмы.