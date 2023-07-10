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Правительство Германии вычистило и без того скудные запасы техники бундесвера, который сегодня не в состоянии защитить свою страну от нападения. .

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил депутат Европейского парламента, член партии «Альтернатива для Германии» Маркус Буххайт.

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«В военном отношении Германия очень плохо подготовлена к возможной эскалации на Украине. Из-за отсутствия нормального политического и административного управления бундесвер за десятилетия превратился в структуру, которая сегодня не в состоянии или лишь отчасти может выполнять свою основную задачу — эффективно защищать Германию от военных нападений. Попытка сгладить неудачи последних правительств с помощью выделения €100 млрд оказалась бесполезной», – сказал Буххайт в интервью «Известиям».

Он отмечает, что помимо военного аспекта, продолжение конфликта станет фатальным и для экономической мощи Германии.

«Последствиями совершенно бессмысленной энергетической политики действующего правительства ФРГ стали резкое повышение цен на энергоносители, высокая инфляция, нехватка зерна и значительные потери в экономическом росте. В вопросе импорта энергоносителей можно сказать, что ФРГ перешла от одной зависимости к другой», – подчеркнул политик.

У него поинтересовались, какое оружие Берлин может поставить Украине в дополнение к тому, что уже передано, и как к этому относятся жители Германии.

«Правительство вычистило и без того скудные запасы техники бундесвера. К 24 апреля 2023 года Германия поставила Украине, в частности, 18 основных боевых танков «Леопард-2», 34 зенитных танка «Гепард» и 14 самоходок PzH 2000. Помимо оружия и комплексов вооружений, различного оборудования и транспортных средств, на Украину были направлены продовольствие и средства для медицинского обслуживания. В рамках совместного с Эстонией проекта был установлен полевой госпиталь», – говорит евродепутат.

По его словам, сейчас немцы не поддерживают увеличение поставок оружия на Украину.

«41% считает, что военная помощь Украине, оказанная до сих пор, была адекватной, а 26% считает, что она зашла слишком далеко. Только 25% считает, что поддержка Украины оружием недостаточна», – резюмировал Буххайт.