Евродепутат: Зеленский пытается втянуть в войну европейские народы

Олег Кравцов.  
10.03.2023 10:20
  (Мск) , Москва
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Война, Дзен, ЕС, Политика, Россия, США, Сюжет дня, Украина


Брюсселю необходимо отказаться от потакания Вашингтону в вопросе украинского конфликта.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора»,  заявил депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани.

Брюсселю необходимо отказаться от потакания Вашингтону в вопросе украинского конфликта. Об этом, передает корреспондент...

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«ЕС принял досадное решение потакать воле американцев в конфликте на Украине. Пока этот конфликт между двумя европейскими странами продолжается на нашем континенте, мы должны всячески пытаться предложить альтернативу видению Вашингтона», – сказал политик в интервью «Известиям».

Он считает, что участившиеся в последнее время визиты европейских политиков в Вашингтон являются воплощением равнения на США.

«Очевидно, что наше упертое следование всем требованиям украинского президента Владимира Зеленского отдаляет нас от согласованного решения конфликта. Поэтому, возможно, эта тема будет поднята во время встречи фон дер Ляйен и Байдена. При этом Соединенные Штаты продолжают регулярно объявлять о различной и дорогостоящей помощи украинским военным усилиям», – добавил евродепутат.

У него поинтересовались, какова вероятность, что Европа и США в будущем станут оправлять не только оружие, но и своих солдат на Украину.

«Цель Владимира Зеленского — втянуть в конфликт европейские народы. Он видит, что истощение украинских войск и техники ведет его к поражению. Это не первый случай в истории, когда амбиции одного человека могут привести нас к третьей мировой войне.

Западные лидеры должны ясно дать понять, что они не будут посылать умирать наших детей. Вот почему я по-прежнему убежден, что наилучшим решением для прекращения конфликта, как это предлагает депутат Национального собрания Франции, лидер партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен, — проведение мирной конференции», – резюмировал Мариани.

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