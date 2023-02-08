Евродепутат: Зеленский ведет себя нелогично

Елена Острякова.  
08.02.2023 17:07
  (Мск) , Москва
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Дзен, ЕС, Политика, Украина


Украину не примут в Евросоюз в ближайшие два года, как об этом заявлял президент Владимир Зеленский.

Об этом в интервью телеканалу-иноагенту «Дождь» заявил депутат Европарламента от Франции Бернар Гетта, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украину не примут в Евросоюз в ближайшие два года, как об этом заявлял президент...

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«Мы не стали уничтожать наш Евросоюз, расширяясь до 35 стран. Если мы откроем дверь для Украины, то нужно тогда принимать и Молдову, и Грузию, и так далее. Здесь нужно как следует все взвесить, подумать и посмотреть на возможные последствия такого расширения», – сказал политик.

«Возможно нам придется осуществить какие-то реформы и пересмотреть то, как осуществляются процессы расширения. На самом деле эта работа уже началась. Мы уже задумались по этому поводу, но два года это абсолютно нереально. То, что Зеленский этого просит, это нелогично.

Он может просить, но мы со своей стороны обязаны позаботиться о том, чтобы Евросоюз сохранял свою способность функционировать. Нам придется найти какой-то здоровый компромисс», – сказал Гетта.

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