Евродепутатша и подельщица Парубия пообещала победить «путинскую систему»
ЕС будет и дальше поддерживать Украину, которая взяла курс на вступление в ЕС и НАТО.
Об этом во время «круглого стола» в Киеве заявила депутат Европарламента, член группы «Зелёные» Ребекка Хармс, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Она сказала, что никогда не забудет Майдан и как стояла там на сцене рядом с одним из его комендантов Андреем Парубием.
Также евродепутат заявила, что довольна принятым в украинском парламенте решением. закрепляющим в Конституции курс на ЕС и НАТО.
«После Майдана я поняла, что система Путина будет побеждена украинскими реформами, благодаря их успехам и европейской поддержкой. Я рада приветствовать большинство в Верховной раде, которое поддержало изменения в Конституции», – подчеркнула Хармс.
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