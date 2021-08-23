Евродепутаты потребовали от Грузии разорвать соглашение с КГБ

23.08.2021 11:30 (Мск), Тбилиси, Леван Лежава

Тот факт, что «суверенная и независимая» Грузия находится под иностранным управлением, сомнений ни у кого не вызывает. Приказы грузинским властям отдают все, кому не лень. Когда это делают американские чиновники – понятно, ведь они представляют сильнейшую супердержаву мира. Турки решают за грузинское правительство, какие исторические даты праздновать, а какие нет. Ну вот не нравится туркам-османам, что 900 лет назад грузины победили турок-сельджуков.

Теперь дирижировать политикой Грузии взялись славящиеся своей активностью «младоевропейцы». Бывший глава МИД Эстонии, а ныне депутат Европарламента Марина Кальюранд категорически призывает власти Грузии прервать контакты с Белоруссией на уровне спецслужб.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Я призываю власти Грузии отменить договор об обмене информацией с позорным Комитетом госбезопасности Беларуси. Лукашенко пришел к власти насильственным путем в результате фальсификации выборов от 08.09.2020 года. Лица, сбежавшие из Беларуси, которые нашли убежище в Грузии, должны быть полностью защищены», – заявила Кальюранд.

Эта личность сделала прекрасную карьеру исключительно благодаря русофобии и теперь, получив высокооплачиваемую евросоюзную синекуру, взялась руководить действиями грузинского государства.

Разумеется, к ней сразу присоединился дружный хор коллег.

«Грузия заключила сделку с КГБ Беларуси? Не могу поверить, это звучит как шутка. Если это правда, это будет означать только одно — путь Грузии к ЕС и НАТО будет очень туманным», — написал бывший министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

Линас Линкявичюс.

В этом же ключе выступила депутат Европарламента Виола фон Крамон-Таубадель, которая недоумевает, почему Грузия сейчас, когда все в мире отказались от сотрудничества с Белоруссией, реализовала соглашение, подписанное пять лет назад.

Свою лепту внес и представитель белорусской оппозиции Франак Вечёрко, который выразил надежду, что Грузия не станет экстрадировать белорусских журналистов и правозащитников на их родину.

Всем этим господам можно было бы объяснить, что США и Евросоюз – это еще далеко не весь мир, который якобы отказался от сотрудничества с Белоруссией. И пугать Грузию тем, что перед ней закроются двери в ЕС и НАТО, не надо. Эти двери и так закрыты три десятка лет. А Грузию только кормили пустыми посулами и по максимуму пользовались ее услугами. После того, как США, НАТО и Евросоюз проявили себя в Афганистане, как они предали и обрекли на гибель тех, кто их обслуживал, нужно страдать последней формой идиотизма, чтобы мечтать о членстве в этих организациях.

Ситуация в мире ухудшается. Созданные Соединенными Штатами террористические организации типа Аль-Каиды и Талибана (запрещены в России) не только вышли из под контроля, но и набирают силы. США продемонстрировали полную беспомощность в борьбе с ИГ. Что в таких условиях должны предпринимать грузинские силовики, отвечающие за безопасность государства?

Предельно ясно, что, чем больше у них будет контактов со спецслужбами других государств, тем выше будет их эффективность, тем больших результатов они достигнут. Тот, кто пытается этому мешать, прикрываясь различными лозунгами, прямо содействует террористам.

Нельзя не заметить и того, что белорусская оппозиция трогательно сливается в единых объятиях с грузинской. Вот первые в Батуми провели акцию с требованием разорвать контакты с белорусским КГБ, а вторые тут же к ним присоединяются, оказывая информационную и прочую поддержку.

«В Грузии находится очень много изгнанных белорусов, у которых практически нет возможности поехать в другую страну. Эта страна обязательно должна быть безопасной для политических беженцев и правозащитников из Беларуси», — заявила журналистам правозащитница Баия Патарая.

В Белоруссии делать цветную революцию помогали командированные из Польши, Украины, Прибалтики. Возможно теперь это повторяется в Грузии.

Совсем недавно поднялась волна, связанная с таинственным исчезновением авиадиспетчера Олега Голегова. Он был связан с авиационным инцидентом в минском аэропорту, который послужил поводом новых санкций против Белоруссии. Раздуть первую волну по каким-то причинам не удалось. Вполне возможна попытка разогнать вторую волну, чтобы осложнить грузино-белорусские отношения. Ведь несмотря на европейские санкции, «Белавиа» продолжает осуществлять полеты в Грузию.

Президенты Белоруссии и Грузии Александр Лукашенко и Александр Маргвелашвили (2013 – 2018 гг.).

Можно себе представить, что должны ощущать в таких условиях сотрудники органов безопасности Грузии, которым прямо мешают работать.

«Государство, исходя из собственных интересов, добровольно производит обмен информацией в направлении борьбы с преступностью. Соответственно, данное соглашение не обязывает стороны предпринимать действия, противоречащие государственным интересам… Развернутая вокруг этого вопроса дезинформационная кампания лишний раз подтверждает целенаправленную дискредитацию СГБ. Использование международных соглашений в процессе дискредитации органов безопасности и правоохранительных органов страны вызывает особую озабоченность, поскольку может нанести ущерб государственным интересам Грузии», — сказано в заявлении Службы госбезопасности Грузии.

СГБ Грузии.

Тем грузинским силовикам, которые честно пытаются выполнять свой долг можно только посочувствовать. Ведь все годы независимости Грузии ее марионеточные правители и их заграничные кукловоды только тем и занимались, что наносили ущерб государственным интересам Грузии.