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Председатели комитетов по иностранным делам парламентов семи стран Европы в своем открытом письме к американскому президенту призвали Трампа «не повторять ошибки» «Мюнхенского сговора» по отношению к нынешней Украине.

Документ, подписанный выступившими с совместным заявлением председателями комитетов по иностранным делам парламентов Великобритании, Франции, Чехии, Литвы, Латвии, Эстонии и Украины, опубликован на сайте эстонского парламента.

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В заявлении главы комитетов призывают Трампа и Конгресс США положить конец «политике умиротворения» в отношении России и «проявить себя в роли настоящих лидеров в борьбе с глобальной русской угрозой». Они призывают американскую верхушку «занять непоколебимую позицию» и не «поддаваться шантажу и обману».

Руководители комитетов считают, что по вопросу «суверенитета и территориальной целостности Украины не может быть компромиссов или внешнего давления».

Кроме того, они призывают «европейские государства незамедлительно конфисковать замороженные российские активы, направив их на поддержку Украины, и призывают США и других членов НАТО немедленно принять Украину в Североатлантический альянс, а также, призывают ЕС ускорить процесс присоединения Украины.

«Мы не можем повторять ошибки Мюнхена 1938 года»,- уверены авторы документа.

К этому хору неприлично засуетившихся европолитиков присоединилось, в своем отдельном заявлении, и уходящее правительство Германии.

В правительстве ФРГ заявили, что оно приветствует переговоры с Россией по урегулированию украинского конфликта, но предостерегает от «диктуемого мира за счет Украины».

«Целью должен быть честный, справедливый и устойчивый мир. Суверенитет Украины должен быть сохранен. Не может быть никакого мирного соглашения без согласия Украины», — заявила заместитель пресс-секретаря правительства Кристиана Хоффманн.

Вся эта возня и суета вызваны, очевидно, тем, что Дональд Трамп публично настоял на том, чтобы признать Крым юридически российской территорией. Причем, сделать это предлагается не Украине, а самим Штатам, что исключает попытки проволочек и саботажа, как если бы такое решение оставили на усмотрение самих украинцев и их Верховной Рады.

Как отмечает симпатизирующее Украине французское издание Le Monde, комментируя очередной евродемарш, «они потребовали занять единую и жёсткую позицию против террористического режима России, подчеркнув: Украина не может быть объектом внешнего давления или компромиссов, касающихся её суверенитета».

Если перевести это с языка дипломатии на язык попроще, то депутаты семи стран Европы призывают Трампа отказаться от его уже озвученного мирного плана, который подразумевают запрет на вступление Украины в НАТО, снятие американских санкций с РФ и признание Вашингтоном российского статуса Крыма. По сути, Трампу предлагают невозможное – политическое харакири на глазах у всего мира.

Интересно, что похожие по тональности заявления в последние дни звучат и в США – причем, не только от демократов, но и от части традиционных республиканских «ястребов», не поддерживающих курс MAGA.

Можно предположить, что заукраинцы по обе стороны Атлантики пояуяв, что вскрьез запахло жареным, предприняли последнюю и решительную атаку на администрацию Трампа, чтобы совсемтно попытаться торедировать ее сближение с РФ. Понятно, что гипотетическое принятие «украинского плана» означает громкий провал переговоров и продолжение войны.

Даже такой известный симпатизант Украины и лондонский политолог-иноагент Владимир Пастухов признает, что состряпанный в Лондоне «план Украины» – это не план мира, а план капитуляции России.

«Наконец опубличен не только план Путина-Трампа, но и альтернативный ему украинско-европейский план. В некотором смысле он симметричен трамповскому – он тоже про капитуляцию, но только Путина. Главное в нем то, что Путин должен сначала остановить войну и сделать еще много добрых дел, а потом с ним начнут разговор (очень долгий) об условиях мира. По сути, это второе соглашение об объединении Германии или третье минское соглашение. Единственное, что мне непонятно, почему Путин должен его принять. То есть пока это не план мира, а план продолжения войны до победного конца, не важно чьего», – указывает Пастухов.

Иноагент считает, что выбор, который сейчас делает украинский народ, – это уже не выбор между свободой и несвободой, а выбор между жизнью и смертью.