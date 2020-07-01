Евродепутаты приехали в Крым проинспектировать ход голосования на референдуме

01.07.2020, Москва, Максим Карпенко

В Крым прибыла группа депутатов Европарламента, политических экспертов и представителей международных организаций из Франции, Германии, Болгарии и Швеции.

Участники делегации проинспектируют участки для голосования за изменения в Конституцию РФ в Ялте и Симферополе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В аэропорту Симферополя делегацию иностранцев встретил председатель Госсовета Республики Владимир Константинов, который назвал многих ее членов старыми друзьями, подчеркнув, что они уже не раз посещали республику.

«Для нас это историческое время – Крым впервые участвует в таком важном процессе. Это Конституция будущего Российской Федерации и будущего той страны, в которой нам придётся жить, а крымчане впервые участвуют в этом очень важном конституционном строительстве», – отметил Константинов.

Французскую делегацию возглавляет президент Ассоциации «Франко-российский диалог» Тьерри Мариани, который уже неоднократно посещал республику.

«Лично я уже где-то седьмой раз приезжаю в Крым и это правда, такой регион повышенного внимания, нашего всеобщего, с тех пор, как он воссоединился с Россией. Что касается французской делегации, мои четверо коллег приезжают в Крым впервые и все впятером мы являемся членами Европейского парламента от партии Марин Ле Пэн», – рассказал Мариани.

Также в Крым приехал депутат парламента Берлина Гуннар Линдеманн, глава партии «Альтернатива болгарского возрождения» Любомира Ганчева, экс-глава ЦИК Болгарии Мартин Райчев Райков а также экс-депутат шведского парламента Эрик Альмквист.