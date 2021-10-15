Евродепутаты угрожают России новыми санкциями за кризис на газовом рынке
Ряд европейских депутатов требуют ввести новые санкции против России, включая штрафы против «Газпрома».
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», «Известиям» рассказал депутат Европарламента Гуннар Бек.
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По его словам, некоторые представители «зеленых» и либеральных сил в ЕС перекладывают ответственность на РФ за беспрецедентный энергетический кризис, с которым Европа столкнулась накануне отопительного сезона.
«Есть много депутатов Европарламента, которые во всем винят Россию. Однако газовый кризис в Европе был вызван иными причинами. В течение многих лет ЕС проводил политику отказа от долгосрочных контрактов и перехода на спотовую торговлю энергоносителями. Это сыграло злую шутку», – сказал политик.
Он добавил, что Россия всегда была образцовым торговым партнером.
«То, что многие депутаты Европарламента отказываются признать этот факт, — лишь отражение их собственных идеологических пристрастий и слепого доверия «зеленой» энергетике», — считает евродепутат.
«Зато газопровод «Северный поток-2», который мог бы разрешить проблему, несмотря на то что достроен, до сих пор не запущен в эксплуатацию. Причины тому — противодействие проекту со стороны Франции и других стран — членов ЕС, отчасти из-за давления США», – считает Бек.
Похожего мнения придерживается и депутат бундестага Штеффен Котре.
«На деле ввод в эксплуатацию «Северного потока – 2» — это крайне важный аспект в урегулировании энергетического кризиса. Так ЕС и Германия смогут вернуться к рациональной энергетической политике, в которой природный газ, конечно, должен играть важную роль. «Зеленая» политика провалилась», – убежден Котре.
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