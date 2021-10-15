Евродепутаты угрожают России новыми санкциями за кризис на газовом рынке

15.10.2021 09:57 (Мск), Москва, Олег Кравцов

Ряд европейских депутатов требуют ввести новые санкции против России, включая штрафы против «Газпрома».

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», «Известиям» рассказал депутат Европарламента Гуннар Бек.

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По его словам, некоторые представители «зеленых» и либеральных сил в ЕС перекладывают ответственность на РФ за беспрецедентный энергетический кризис, с которым Европа столкнулась накануне отопительного сезона.

«Есть много депутатов Европарламента, которые во всем винят Россию. Однако газовый кризис в Европе был вызван иными причинами. В течение многих лет ЕС проводил политику отказа от долгосрочных контрактов и перехода на спотовую торговлю энергоносителями. Это сыграло злую шутку», – сказал политик.

Он добавил, что Россия всегда была образцовым торговым партнером.

«То, что многие депутаты Европарламента отказываются признать этот факт, — лишь отражение их собственных идеологических пристрастий и слепого доверия «зеленой» энергетике», — считает евродепутат.

«Зато газопровод «Северный поток-2», который мог бы разрешить проблему, несмотря на то что достроен, до сих пор не запущен в эксплуатацию. Причины тому — противодействие проекту со стороны Франции и других стран — членов ЕС, отчасти из-за давления США», – считает Бек.

Похожего мнения придерживается и депутат бундестага Штеффен Котре.

«На деле ввод в эксплуатацию «Северного потока – 2» — это крайне важный аспект в урегулировании энергетического кризиса. Так ЕС и Германия смогут вернуться к рациональной энергетической политике, в которой природный газ, конечно, должен играть важную роль. «Зеленая» политика провалилась», – убежден Котре.