Евродиаспора уже не первый раз меняет исход молдавских выборов – румынский социолог

В Молдове присутствует глубокий раскол как между Кишинёвом и регионами страны, так и местным населением и диаспорой в странах Запада. Об этом в эфире румынского телеканала Gandul заявил директор компании социологических исследований IMAS Дору Петруци, сообщает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Результаты референдума свидетельствуют о расколе, существующем в Республике Молдова. Мы переживаем несколько последовательных волн, в ходе которых диаспора меняет исход не только референдума, но и других выборов. И это становится серьезной социальной проблемой. На территории Молдовы 55% ответили «нет» этому конституционному изменению», – сказал Петруци.

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Он заявил, что не было представлено никаких доказательств подкупа голосов во время или после дня голосования. Критике со стороны Петруци подверглись и голосование по почте, и организация референдума в один день с первым туром выборов, которые были восприняты гражданами негативно.

«Есть районы, расположенные на границе с Румынией, такие как Кагульский и Леовский, куда поступали румынские инвестиции, но где всё равно более 50% местных отвергли идею вступления в ЕС. Даже в Кишинёве 43% проголосовали против евроинтеграции. Так люди отреагировали на уловки властей, такие как голосование по почте для избранных стран Запада (США, Канады, Швеции, Норвегии, Финляндии и Исландии), а также проведение референдума в один день с президентскими выборами. Избиратель наказал нынешнюю власть за эти манипуляции», – считает Дору Петруци.

Отвечая на вопрос о голосовании представителей диаспоры, Петруци заявил, что вес молдаван, давно обосновавшихся на Западе, действительно значителен. Он отметил, что 23% из них проголосовали против вступления в Евросоюз.

«Вот цифра, которую я вижу, которая практически не обсуждалась сегодня в Молдове, а именно доля молдаван, много лет проживающих во Франции, Италии, Великобритании. Против проголосовали 23%. Люди, которые, заметьте, годами живут на Западе со своими семьями», – заключил Петруци.