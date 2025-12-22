Евроэлиты не простят Макрону предательство фашиста Мерца – укро-политолог
Неожиданно «рациональный» ход президента Франции Эмманюэля Макрона в части принятия решения по репарационному кредиту Украине оказался предательством официального Брюсселя и всего немецко-французско-британского блока.
Об этом на канале «Politeka» заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Предал Макрон или не предал – Макрон слился фактически под позицию Италии, под Мелони, в последний момент. И отказался от этого давления со стороны Франции в части принятия решения по репарационному кредиту.
Но много кто трактует эту позицию не совсем правильно – как слабость Макрона. Я думаю, это просто рациональный выбор. Макрон мог бы сыграть очень важную роль в части давления на Бельгию, между ними есть традиционные сильные политические связи.
И я думаю, что перед этим совместным итальяно-бельгийским давлением Макрон фактически отвернулся от немецкой позиции. Напомню, Британия не член ЕС, и в этом решении формально не принимала участие. И Мерц оказался один, по большому счету», – констатировал Бортник.
Он добавил, что Макрону этот демарш не простят.
«Три крупнейшие страны ЕС: Франция, Германия, Италия – из них две отказались! В последний момент перебегает на сторону Италии, уходит в тень Макрон. И Мерц оказывается наедине при поддержке балтийских стран, средних стран Европы, официального Брюсселя.
И поэтому эта история провалилась. И то, что фактически Макрон предал североевропейское единство, немецко-французско-британский блок, действительно может вылезти боком.
Ему прямо угрожают в СМИ тем, что он больше не будет иметь поддержки от этой части очень сильных элит, не особо высовывающихся на свет элит, которые управляют этим блоком. И с политической точки зрения, ему или придётся очень и очень долго извиняться, или он обречён»,– считает политолог.
