Евроэлиты не простят Макрону предательство фашиста Мерца – укро-политолог

Вадим Москаленко.  
22.12.2025 21:59
  (Мск) , Киев
Просмотров: 386
 
Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина, Финансы, Франция


Неожиданно «рациональный» ход президента Франции Эмманюэля Макрона в части принятия решения по репарационному кредиту Украине оказался предательством официального Брюсселя и всего немецко-французско-британского блока.

Об этом на канале «Politeka» заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Неожиданно «рациональный» ход президента Франции Эмманюэля Макрона в части принятия решения по репарационному кредиту...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Предал Макрон или не предал  – Макрон слился фактически под позицию Италии, под Мелони, в последний момент. И отказался от этого давления со стороны Франции в части принятия решения по репарационному кредиту.

Но много кто трактует эту позицию не совсем правильно – как слабость Макрона. Я думаю, это просто рациональный выбор. Макрон мог бы сыграть очень важную роль в части давления на Бельгию, между ними есть традиционные сильные политические связи.

И я думаю, что перед этим совместным итальяно-бельгийским давлением Макрон фактически отвернулся от немецкой позиции. Напомню, Британия не член ЕС, и в этом решении формально не принимала участие. И Мерц оказался один, по большому счету», – констатировал Бортник.

Он добавил, что Макрону этот демарш не простят.

«Три крупнейшие страны ЕС: Франция, Германия, Италия – из них две отказались! В последний момент перебегает на сторону Италии, уходит в тень Макрон. И Мерц оказывается наедине при поддержке балтийских стран, средних стран Европы, официального Брюсселя.

И поэтому эта история провалилась. И то, что фактически Макрон предал североевропейское единство, немецко-французско-британский блок, действительно может вылезти боком.

Ему прямо угрожают в СМИ тем, что он больше не будет иметь поддержки от этой части очень сильных элит, не особо высовывающихся на свет элит, которые управляют этим блоком. И с политической точки зрения, ему или придётся очень и очень долго извиняться, или он обречён»,– считает политолог.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Декабрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить