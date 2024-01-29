Еврогеи всех развратили – в Киеве нашли виноватых за военные поражения

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Погрязший в праздной лени и содомских извращениях Запад понял, что не может и не хочет продолжать дорогостоящую войну против России.

Об этом в эфире интернет-канала «Дикий Live» заявил украинский военный эксперт Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Запад в настоящее время уже понял, что из-за демилитаризации своей экономики не готов воевать большими континентальными войнами, только месяц-три. А тут уже семьсот дней идёт война на европейском театре боевых действий. То есть, они провели демилитаризацию, а теперь необходимо становиться обратно на военные рельсы. А готов ли это сделать Запад? В либеральной демократии, готов ли человек, который пошёл по пути трансгендерной идентичности, что они будут воевать? Да не будут они воевать», – сказал Стариков.

Он пожаловался, что люди Запада разучились даже нормально работать, не то что воевать.

«И деньги-то у них есть. Вооружения нет. 70% ВВП США приходится на сферу услуг, а 30% на промышленность. Если бы было пятьдесят на пятьдесят, то они бы быстро перевели промышленность на военные рельсы, и сразу поставили бы нам необходимую технику. И второе – они не хотят воевать. То есть, нет такого понятия, как «защита Родины», «священный долг каждого гражданина». У нас же то же есть проблема с мобилизацией – та же самая проблема. Но у нас общество ещё не перешло в те трансгендеры», – подытожил он.