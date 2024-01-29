Еврогеи всех развратили – в Киеве нашли виноватых за военные поражения

Вадим Москаленко.  
29.01.2024 17:33
  (Мск) , Киев
Просмотров: 437
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Запад, ЛГБТ, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Погрязший в праздной лени и содомских извращениях Запад понял, что не может и не хочет продолжать дорогостоящую войну против России.

Об этом в эфире интернет-канала «Дикий Live» заявил украинский военный эксперт Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Погрязший в праздной лени и содомских извращениях Запад понял, что не может и не...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Запад в настоящее время уже понял, что из-за демилитаризации своей экономики не готов воевать большими континентальными войнами, только месяц-три. А тут уже семьсот дней идёт война на европейском театре боевых действий.

То есть, они провели демилитаризацию, а теперь необходимо становиться обратно на военные рельсы. А готов ли это сделать Запад? В либеральной демократии, готов ли человек, который пошёл по пути трансгендерной идентичности, что они будут воевать? Да не будут они воевать», – сказал Стариков.

Он пожаловался, что люди Запада разучились даже нормально работать, не то что воевать.

«И деньги-то у них есть. Вооружения нет. 70% ВВП США приходится на сферу услуг, а 30% на промышленность. Если бы было пятьдесят на пятьдесят, то они бы быстро перевели промышленность на военные рельсы, и сразу поставили бы нам необходимую технику.

И второе – они не хотят воевать. То есть, нет такого понятия, как «защита Родины», «священный долг каждого гражданина». У нас же то же есть проблема с мобилизацией – та же самая проблема. Но у нас общество ещё не перешло в те трансгендеры», – подытожил он.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Январь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть