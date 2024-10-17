Евроинтеграция «любой ценой» нам не нужна – кандидат в президенты Молдовы

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Молдове не нужна интеграция ради интеграции. Народ Молдовы не будет платить за «европейское будущее» продажей земли иностранцам либо участием в конфликте с Россией и другими восточными соседями страны.

Об этом в ходе программы «По фактам» на телеканале Exclusiv TV заявил кандидат в президенты Молдовы Александр Стояногло, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Республика Молдова — это уникальная страна, где земля, пожалуй, — единственное богатство, которым мы располагаем. У нас, к сожалению, нет других ресурсов, поэтому земля должна использоваться в интересах страны и наших граждан», – подчеркнул кандидат в президенты Молдовы.

По словам Стояногло, он не поддерживает евроинтеграцию любой ценой, особенно ценой противостояния с соседними странами.

«Евроинтеграция не должна строиться на противостоянии с кем-либо. Я считаю, что она должна исходить исключительно из интересов Республики Молдова. Мы не можем разрывать отношения с восточными соседями — это утопия. Весь мир развивается по принципу «открытых дверей», и чем больше у нас таких «дверей», тем больше возможностей будет у наших граждан использовать все ресурсы — и те, что у нас уже есть, и те, которые мы сможем открыть в будущем», – заключил Александр Стояногло.