«Евроинтеграция» оборачивается для Армении тюркским поглощением

Ереван, несмотря на некоторые показательные реверансы пред Москвой, в очередной раз показал свои истинные намерения по сближению с Западом.

В парламенте Армении приняли законопроект о подаче заявки на вступление в Евросоюз, а внутри страны начались активные преследования представителей оппозиции, что подтверждает избранный курс на дистанцирование от России.

В минувшую среду парламентарии от правящей партии «Гражданский договор» не зря приняли большинством законопроект о старте процесса «евроинтеграции» Армении, так как уже в ближайшие недели Брюссель и Ереван примут новый документ о развитии партнёрства.

И это только в качестве аванса, так как в последующем в ЕС могут пойти и на предоставление уже официального статуса республике в противовес строптивой Грузии и с целью получения дополнительной точки опоры для продолжения активной антироссийской деятельности на Южном Кавказе.

В качестве пропагандистского оправдания такого шага власти заявляют, что «евроинтеграция» якобы усилит демократию внутри страны, улучшит благосостояние граждан, даст некие дополнительные гарантии безопасности и создаст условия для поступательного развития государственности. Правда, желание Никола Пашиняна и К при этом усидеть на втором стуле в ЕАЭС, пользуясь бесконечным российских рынком и инвестициями, может оказаться неосуществимым.

Вице-премьер России Алексей Оверчук достаточно чётко поставил условие Еревану: либо вступление в ЕС и отказ от интеграционных объединений, либо дальнейшее нахождение в ЕАЭС с отказом от «евроинтеграции», так как третьего не дано.

«России надо будет пересматривать весь комплекс экономических отношений с Арменией, если республика вступит в ЕС», — отметил он, подчеркнув, что такой путь приведёт к резкому снижению уровня жизни в республике.

Но очевидно, что для нынешней правящей партии в Армении – это не аргумент, тем более, что по тому же ОДКБ власти вновь повторили свой деструктивный нарратив. В тот же день, когда принимался законопроект о «евроинтеграции», спикер парламента Ален Симонян подтвердил фактический разрыв отношений с оборонительной организацией.

«Что мы должны пересматривать по части ОДКБ? Это ОДКБ должна посмотреть, она существует или нет», – заявил Симонян.

Интересно, что после таких откровенных антироссийских действий Пашинян сразу же призвал армян окончательно отказаться от Нагорного Карабаха, так как это одно из условий Баку. И к тому же осуществление старого программного пункта либералов по «освобождению Армении от гири в виде Арцаха».

По его мнению, необходимо отказаться и даже осудить карабахское движение, ратовавшее за воссоединение Арцаха с республикой, так как оно якобы изначально мешало развитию национальной государственности. Это он связал и с важностью убрать и соответствующие пункты из Конституции и декларации независимости, что является осуществлением требований азербайджанского руководства.

Безусловно, это даже не капитуляция, а откровенное предательство интересов армянского народа, так как подобным шагом, Пашинян не просто хочет предотвратить возможную оккупацию Сюника и так называемого «Западного Азербайджана», сколько стремится как можно быстрее встроить Армению в «тюркский мир», в том числе и в экономическом и в транспортно-логистическом смысле.

Турция и Великобритания, заполучив необходимый Зангезурский коридор, фактически приобретают в свои руки и Армению, и после этого смысл в проведении военной операции со стороны Азербайджана уже теряется, а НАТО выходит на границы с Ираном и обретает прямой доступ к Каспию. При этом российское военно-политическое присутствие будет сразу же ликвидировано, как и база в Гюмри. В связи с этим Ереваном и форсируется процесс «евроинтеграции», чтобы ускорить этот момент.

Именно поэтому интересы ЕС сейчас совпали в этом вопросе с интересами неоосманистов по установлению турецкой гегемонии в регионе, хотя риск эскалации и провоцирования нового конфликта окончательно не снимается и будет оставаться высоким и впредь. Даже сейчас, когда вроде бы согласован окончательный вариант мирного договора, Азербайджан концентрирует значительные военные силы на границе с Арменией, угрожая армянской правящей верхушке.

Поэтому в Астану 27 марта срочно вылетел министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, который встретился со своим коллегой и президентом РК Касым-Жомартом Токаевым. Армянская сторона просит казахстанскую о посреднических усилиях с целью воздействовать на Баку и Анкару. Решаются и прикладные задачи, а именно о включении Армении в проект Траскаспийского коридора по транспортировке в Европу нефти, газа и металлов из Казахстана и Средней Азии.

Но другим важным аспектом переговоров в Астане является выработка общей тактики и действий внутри ЕАЭС для её ослабления и недопущения углубления интеграционных процессов, инициированных Москвой. А это уже отработка установки со стороны Запада, так как не зря уже сегодня, 28 марта, на следующий день после визита Мирзояна, с Токаевым для закрепления будет встречаться ярая сторонница продолжения войны на Украине – Верховный представитель Европейского Союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности – вице-президент Европейской Комиссии Кая Каллас.

На этом фоне внутри самой Армении усилились репрессии против оппозиции, так как Пашинян для сохранения своей власти перенимает практику коллег либералов из Румынии и Молдовы. Дело в том, что правящая партия может потерять на выборах свои позиции в одном из крупнейших городов страны – Гюмри.

Это заметил и глава партии «Отечество», бывший директор СНБ Армении, Артур Ванецян, призвав сторонников Пашиняна воздержаться от арестов:

«На данный момент я слежу за действиями «Гражданского Договора» в Гюмри. Власть выглядит жалко. Победа оппозиции на предстоящих выборах неизбежна. Смиритесь».

Несмотря на эти предостережения, 27 марта были задержаны 12 активистов оппозиционного блока «Мать Армения», кроме того отец и сын кандидата в мэры Гюмри от оппозиции Мартуна Григоряна. Похоже, что стремление к «европейской демократии», наоборот, оборачивается для Армении диктатурой и сдачей всех национальных интересов.