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22.02.2019, Луганск, Владимир Гладков
 
ЕС, Политика, Украина
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Евроинтеграция поставила Украину в уязвимое положение

Процесс евроинтеграции Украины – всего лишь существование государства, находящегося в заложниках международных интересов Европы.

Об этом в ходе международного форума заявил министр иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина является в некоторой степени заложником именно международных планов: евроинтеграция, втягивание Украины в сферу интересов и активную фазу сфер этих интересов Европы и использование Украины в целях европейского сообщества.

Если внимательно вспомнить тезисы документа соглашения по евроинтеграции, там Украина ставилась в очень зависимое положение от Европы, и именно в этом была причина того, что правительство Украины на том этапе включила некоторую паузу для того, чтобы эту ситуацию каким-то образом урегулировать с точки зрения этой евроинтеграции в варианте выгодном для Украины. Но естественно, никто не хотел со стороны Европы рассматривать такие варианты», – заявил Дейнего.

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