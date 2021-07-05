Евроинтеграция привела к деградации Украины – экс-министр экономики

05.07.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Последствия политики евроинтеграции для Украины оказались разрушительными – страна деградирует экономически и политически, ее экспорт вместо технологического стал сырьевым, а крупнейшие промышленные предприятия остались без заказов и кооперационных связей.

Об этом в эфире телеканала «Первый независимый» заявил бывший министр экономики Украины Виктор Суслов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В итоге этих всех политических игр, весьма плохо просчитанных украинским руководством, случилось то, что случилось – Янукович потерял власть, его пропагандисты и многие другие, таки убедили значительную часть народа, что после этого поворота Запад бросит сюда огромные деньги, огромные инвестиции, мы будем получать зарплаты как в Европе, пенсии как в Европе и так далее», – сказал экономсит.

«Но сейчас, через семь лет, мы же прекрасно знаем, что мы получили, особенно когда каждый год говорим: «А что же Евросоюз 36 позиций по нашему основному аграрному и сырьевому экспорту установил квот и никак от этого не отказывается? Почему Евросоюз не принимает нашу промышленную продукцию, почему эта продукция не может пройти сертификацию?». А конфликт с Россией и введение взаимных санкций привели к тому, что мы сразу потеряли рынки авиационных и вертолетных двигателей для «МоторСич», потому что Россия создала собственное производство.

Потеряли рынки производства двигателей для судов – тот же Николаевский завод «Зоря-Машпроект», мы потеряли заказы для судостроения в Николаеве и Херсоне, мы потеряли рынки для нашего крупнейшего предприятия Фрунзе, которое поставляло газоперекачивающий станции и массу другой аппаратуры для российского «Газпрома» и для других целей, для атомных станций в том числе там производилась значительная часть запчастей и оборудования.

Поэтому сейчас мы можем длинный перечень предприятий называть, мы можем говорить об авиастроении, которое из-за прекращения кооперации и взаимных поставок тоже остановилось, и с 2016-го года Украина не произвела ни одного готового самолета. И так далее. Удар получился по самым технологичным отраслям – там, где Украина видела свое будущее.

И сейчас, какая бы агитация не велась, что так здорово, мы сделали такой выбор. Но когда вы смотрите – если раньше мы много получали от экспорта высокотехнологичной продукции, то сейчас все наши экспортные доходы – это аграрное сырье, более 40%, это металл, руда необработанная и некоторые другие статьи, связанные с вывозом сырья. Поэтому Украина деградирует технологически, экономически, пережила тяжелейший период экономического кризиса. Ну и понесла огромные потери вследствие такого геополитического выбора – территориальные потери, война – это тоже результат этого выбора», – заявил Суслов.