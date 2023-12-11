Евроинтеграция Украины будет неминуемо заблокирована – Шевченко

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Несмотря на успокоительные заявления политиков и пропагандистов, в обозримом будущем Украине не светит вступление в ЕС и НАТО.

Об этом в эфире видеоблога «Говорит и доказывает Вадим Карасев» заявил депутат Верховной рады, бывший член президентской фракции «Слуга народа» Евгений Шевченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущий попросил прокомментировать перспективы вступления Украины в ЕС и НАТО.

«Что может быть сейчас важнее, чем вопрос обороны страны? И сохранности государства? Какой ЕС? Ну, будут переговоры. Я вам скажу, чем они закончатся – нас заблокируют Венгрия и Словакия. Польша найдёт кучу аргументов сказать: «Мы готовы, но ещё нужно выполнить несколько пунктов. Нидерланды скажут, что с судом надо ещё вопрос решить. Болгары тоже что-то скажут. Я уже рисую, чем закончится: наши выйдут, скажут, что всё нормально, нарисовали дорожную карту, всё хорошо. На самом деле – ничего хорошего не будет», – возмутился депутат.