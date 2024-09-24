Евроинтеграторы вознамерились установить прямую диктатуру через евро-референдум – бывший вице-премьер Молдовы

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Представители провластной партии в Молдове, связанной с Майей Санду, пытаются одурачить народ и методом референдума запретить все альтернативные точки зрения на развитие страны.

Об этом в интервью каналу MD-24 заявил бывший вице-премьер и экс-министр экономики Молдовы Александр Муравский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На референдум планировалось вынести один вопрос, который звучал просто: «Вы поддерживаете интеграцию РМ в ЕС?». Точка. И надо было бы ответить – да или нет. Если бы вопрос стоял так, то тогда были бы хороши все тезисы пропагандистов евроинтеграции – и как там хорошо в ЕС, а другие говорили бы, что там бегают геи по улицам – и вот, шёл бы этот спор. Но сегодня не стоит вопрос о вхождении в ЕС – это долгий процесс переговоров, а стоит вопрос о том, что мы нарушаем ту же Конституцию, которая подразумевает, что в обществе существует плюрализм мнений, и ни одна политика, ни одна идеология не может носить статус государственной», – сказал Муравский.

По его словам, власть в Молдове предлагает ввести в преамбулу Основного закона не просто геополитический, а идеологический принцип, что интеграция в ЕС является стратегической целью.

«И тогда любые другие альтернативы развития страны не могут даже обсуждаться или становятся антиконституционными. И самое главное, уже сегодня предлагают внести изменения в Конституцию, которые сводят её практически на нет», – говорит эксперт.

Он объясняет, что некоторые положения учредительных договоров ЕС и сопутствующих документов, противоречащие Конституции Молдовы, должны пройти дополнительные обсуждения и приниматься по правилам изменения Конституции. Но в нынешних изменениях власть предлагает принимать их как простой органический закон, простым большинством.

«В этом случае Конституция как главный юридический инструмент защиты суверенитета страны теряет свой смысл. Вот в этом практически вся проблема, а не то, хорошо ли нам будет в ЕС, какие практические преимущества евроинтеграции и прочее. Поэтому все свои тезисы пропагандисты евроинтеграции могут выбросить в мусорную корзину. Они не имеют никакого отношения к референдуму. Это просто уход от проблемы, это просто обман граждан, и в этом большое преступление власти, что она пытается протащить, в принципе, неплохую, может быть, идею развития Молдовы, но путём прямого шантажа, прямого обмана», – заключил Александр Муравский.