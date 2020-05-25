Еврокомиссар Хан: «Балканы принадлежат нам!»

25.05.2020, Белград, Алексей Топоров

Еврокомиссар по бюджету и администрации Йоханнес Хан заявил, что ЕС экспортирует на Балканы стабильность, и высказался за «мобильные устройства контроля распространения вирусов».

Об этом еврочиновник рассказал хорватскому порталу «Экспресс», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Западные Балканы принадлежат Европе и усилия стран региона будут признаны, – покровительственным тоном высказался Йоханнес Хан. -Интеграция Западных Балкан в ЕС – это процесс, основанный на заслугах, и отвечает истинным интересам ЕС… Речь идет об экспорте стабильности вместо импорта нестабильности».

И чтобы этот «экспорт» дошел до адресата, Хан порекомендовал балканским аборигенам, назвав их «друзьями с Балкан», продолжить реформы, чтобы их заслуги таки признали. Также он напомнил, что в прошлом месяце ЕС открыл переговоры об интеграции с Албанией и Северной Македонией, несмотря на кризис, вызванный пандемией коронавируса.

При этом еврочиновник не забыл похвалиться снятием запрета на экспорт медицинских средств, введенный Брюсселем в начале пандемии и отмененный только после публичного возмущения балканских стран. В интерпретации комиссара это является дополнительным показателем того, что «Балканы принадлежат Евросоюзу».

«Идея использования мобильных устройств в качестве средства контроля распространения вирусов может быть очень полезным инструментом, – добавил Хан. – В ЕС мы также знаем о вторжении в частную жизнь. Вот почему мы принимаем во внимание важность защиты данных, а также тот факт, что данные используются исключительно с целью мониторинга людей, которые потенциально находятся в тесном контакте с носителями вируса».