Еврокомиссар-литовец: Мир через силу придёт на Украину только извне
Украинские внутренние силы работают на пределе возможностей, поэтому мир может принести только усиление ВСУ европейским контингентом войск.
Об этом на форуме Европы в Брюсселе заявил еврокомиссар по обороне и космосу, бывший премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Вчерашнее обсуждение [в «коалиции желающих»] было очень конкретным и рациональным. Насколько я понимаю, военные очень конкретно прорабатывают военное планирование, где и как европейские вооружённые силы могут быть размещены на территории Украины для обеспечения мира.
Кроме того, с нашей стороны мы рассматриваем заявление еврокомиссии о том, что лучшей гарантией безопасности для Украины являются её собственные очень сильные вооружённые силы. Сейчас они действительно сильны, но мы можем их усилить», – трепался Кубилюс.
«Я повторяю, справедливый мир на Украине может быть достигнут только путём реализации формулы «мир через силу». И на мой взгляд, вы знаете, что сила украинской стороны может прийти только извне. Потому что украинцы мобилизовали все свои внутренние силы для защиты.
И если мы действительно хотим реализовать формулу «мир через силу», нам нужно увеличить помощь Украине, чтобы укрепить её возможности», – агитировал и подстрекал литовец.
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