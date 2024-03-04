Еврокомиссар прикрыла громкими заявлениями продление украинского газового транзита

Елена Острякова.  
04.03.2024 20:27
  (Мск) , Москва
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Газ, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Пропаганда, Россия, Скандал, Труба, Украина


Еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон (на фото) заявила сегодня, что Европейская Комиссия не намерена контактировать с Россией для продолжения транзита российского газа в европейские страны через ГТС Украины, зато будет принимать все необходимые меры для полного избавления от российского газа. Российский эксперт по энергетике Александр Фролов полагает, что Симсон вынуждена делать такие заявления из-за декларируемого ЕС полного отказа от российских энергоносителей. На самом деле транзит продолжится.

Об этом он заявил в интервью ютуб-каналу «Геоэнеретика.Инфо», – передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон (на фото) заявила сегодня, что Европейская Комиссия не...

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«Она не может этого сказать, потому что есть политически мотивированная задача избавиться от российского газа. Есть нормы по сокращению спроса, какими бы иезуитскими и фальшивыми они ни были. Но я бы ожидал, что несмотря на громкие заявления госпожи еврокомиссара, поставки сохранятся. А что будет в 2027 году – в принципе невозможно предсказать», – сказал Фролов.

Он считает, что Евросоюз не имеет никакого отношения к контракту о транзите между «Газпромом» и украинской ГТС. Более того, транзит может быть продолжен даже после завершения контракта. Для этого европейским покупателям достаточно бронировать мощности украинской ГТС. Проблема только в определении точки сдачи газа. До сих пор она находилась в Австрии. Эксперт полагает, что сдачу газа необходимо перенести в пункт Суджа в Курской области. Он намекнул, что такие переговоры уже ведутся.

Правоту Фролова подтверждают сегодняшние заявления премьер-министра Дениса Шмыгаля. Он сказал, что власти Украины готовы продолжать транзит газа из РФ по своей территории после 2024 года.

«Если европейские страны выступят либо консорциумом, либо кто-то из европейских партнеров выступит транзитером уже своего газа, то мы готовы предоставлять такую услугу, как и делали до настоящего времени. Тут инициатива на стороне ЕС», – сказал Шмыгаль на пресс-конференции.

Он добавил, что Киев сам вести переговоры об этом с Москвой не собирается, но готов говорить с европейскими странами.

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прогнозировал, что США заставят Украину разорвать контракт с «Газпромом» по транзиту еще до формальной даты его завершения, то есть не в декабре, а уже весной этого года.

Причины для разрыва контракта появились у обеих сторон еще весной 2022 года. Тогда Украина отказалась принимать газ через оговоренный пункт «Сохрановка», находящийся в ЛНР, в ответ Россия сократила объем прокачки с оговоренных 109,5 млн кубов до 40-42 млн в сутки.

ЕС сейчас потребляет 23-25 млрд кубометров газа год, из которых только 14 млрд кубометров поступают по украинской ГТС. Это связано с тем, что из-за остановки промышленных производств уровень потребления в Европе сократился на 100 млрд кубометров.

Глава словацкого правительства Роберт Фицо 24 января после встречи в Ужгороде с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем заявил, что транзит продолжится.

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