Грузии придется отказаться практически от всего собственного производства ради вступления в Евросоюз. Американцы будут обещать грузинским чиновникам «гарантированную безбедную старость», чтобы провернуть очередную «цветную революцию» в Тбилиси.

Такое мнение в эфире «Первого севастопольского» высказал журналист, депутат Госдумы Анатолий Вассерман, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Грузии придется отказаться практически от всего, что у нее еще осталось. Скажем, Греция при вступлении в Европейский союз не только отказалась от своего судостроения – одного из крупнейших мире, но и резко сократила производство оливок и оливкового масла, потому что Италия и Испания потребовали, чтобы Греция с ними не конкурировала. Резко сократился ассортимент вина, остались только сорта, потребляемые, в основном, в самой Греции. Если то же самое случится с Грузией, теоретически она какое-то время могла надеяться продержаться на кредитах из бюджета Европейского союза. Но сейчас, после убийства американцами большей части германской промышленности, а именно она в основном наполняла бюджет в ЕС, Грузия потеряет очень много, но не приобретёт взамен ничего, кроме разве что надежды президента Саломе Зурабишвили по окончании срока своих полномочий стать сотрудницей аппарата Европейского союза», – убежден Вассерман.

Официальные сообщения о подготовке в Грузии очередного государственного переворота, по аналогии с Евромайданом в Киеве, Вассерман оценил как весьма близкие к правде.

«Успех «цветных» бунтов, организуемых по одному и тому же стандартному сценарию уже несколько десятилетий, зависит в основном от того, хватит ли правящей в данный момент верхушке силы воли не соглашаться ни на какие американские обещания. Американцы могут грозиться, что если вы не сдадитесь на милость бунтующих, мы арестуем все счета. Американцы могут обещать, если вы сдадитесь на милость бунтующих, мы вам обеспечим благополучие до конца жизни и места для ваших детей и внуков в престижных вузах. Всё это, конечно, очень красиво, но как показывает опыт – это не компенсирует и сотой доли потерь тех, кто, согласившись на американские угрозы и обещания, сдаёт власть», – заключил Вассерман.