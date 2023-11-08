Еврокомиссия оценила беспредел Майи Санду в Молдове

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Европейская комиссия рекомендует начать переговоры о вступлении Молдовы в ЕС.

Это заявление было озвучено председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, которая представила доклад о расширении Европейского Союза, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Важный день для будущего Молдовы — Европейская комиссия рекомендовала странам-членам Европейского союза начать переговоры о вступлении Молдовы в ЕС. Этот шаг — признание наших общих усилий: государственных учреждений, которые работают над преобразованием страны, – и граждан, которые выбирают мир, демократию и развитие», — восторженно написала Майя Санду на своей странице в соцсети.

Президент Молдовы отметила, что отчет Еврокомиссии подтверждает, что за последний год в Молдове якобы провели серьезные реформы.

«Сегодняшнее решение Европейской комиссии вдохновляет и дает нам силы продолжать начатое. Делать Молдову сильнее, государством, которое обеспечивает мир дома, вносит вклад в региональную безопасность и заботится о благополучии своих граждан. Работы еще много. Путь, который мы выбрали, полон испытаний. Мы работы не боимся, и наша цель — к 2030 году подготовить Молдову к вступлению в ЕС», — написала Санду.

Молдавское экспертное сообщество восприняло это событие со скепсисом. Жуналист Дмитрий Чубашенко пишет, что не удивлён этим решением Еврокомиссии:

«То, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поддерживает весь беспредел своей подружки Майи Санду – это не новость. Новость была бы, если бы перестала поддерживать».

«Вроде как шаг поддержки Санду и Ко., но возникает интересный вопрос – а почему это решение не приняли на прошлой неделе, чтобы у партии «Действие и солидарность» перед выборами был серьезный козырь? Наверное, потому, что реальная поддержка Майи Григорьевны и всей ее кодлы в Брюсселе не так уж велика. А это, в свою очередь, значит, что эти переговоры еще неизвестно когда начнутся, если начнутся вообще. И ключевое слово тут – “рекомендует”, а не указывает», – написал журналист и общественный деятель Илья Киселев в своём телеграм-канале «Дежурный по Молдове».