16.07.2020, Белград, Алексей Топоров
 
Балканы, ЕС, Общество, Политика, Россия, Сербия, Экономика
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Еврокомиссия опровергла ненавистников Вучича: Сербия – лидер по росту ВВП на Балканах


Согласно данным Еврокомиссии, рост ВВП Сербии в первом квартале 2020 года составил 5%.

По этому показателю Сербия обошла даже Турцию с ее ростом ВВП в 4,5%.

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Согласно отчету Еврокомиссии по экономической ситуации на Балканах, с начала COVID-кризиса сербские компании испытывали определенные трудности, но устояли. При этом авторы доклада не называют причин подобной устойчивости, хотя они лежат на поверхности – это антикризисные меры руководства Сербии.

Согласно докладу, Белград по этому показателю обошел всех соседей, включая промышленно мощную Турцию, где рост ВВП составил 4,5%.

Показатели других государств Западных Балкан таковы: Черногория (2,7), Албания (2,5), Босния и Герцеговина (2,0), Северная Македония (0,2).


Что любопытно, но, впрочем, не удивительно, в докладе упоминаются и так называемая «Республика Косова», обошедшая даже македонских соседей, ее результат роста ВВП – 1,3%.

Таким образом, европейские данные опровергают лживые измышления сербских оппозиционеров, которые постоянно твердят о кризисе и упадке сербской экономики.

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