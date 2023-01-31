Еврокомиссия придумала, как обеспечить энергонезависимость Украины

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Украине нужно 50 миллионов энергосберегающих лампочек, чтобы сэкономить электричество, дефицит которого возник после ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре.

Об этом в эфире телеканала 1+1 заявил посол Евросоюза на Украине Матти Маасикас, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Акцию по обмену обычных лампочек на энергосберегающие объявила Еврокомиссия и проводит ее в отделениях «Укрпочты».

«Это очень-очень хорошая кампания. Это поможет Украине сэкономить энергию. Если мы сможем обменять 50 миллионов ламп, то Украина сможет сэкономить один гигаватт. То есть то, что производит один ядерный реактор. Очень счастлив, что президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отреагировала на эту инициативу господина Зеленского, и мы к этому подключились», – заявил Маасикас.

Напомним, в ходе СВО Украина потеряла контроль над крупнейшей в Европе атомной электростанцией в Энергодаре Запорожской области. Генерацию там обеспечивают шесть энергоблоков, каждый из которых выдает по тысяче гигаватт. В сентябре прошлого года Украина перестала принимать электроэнергию с ЗАЭС.