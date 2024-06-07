Еврокомиссия успела впихнуть Украину в переговорный поезд – чтобы венгры не помешали

Из Брюсселя пришло сообщение: Еврокомиссия официально рекомендовала Совету ЕС начать переговоры о членстве с Украиной и Молдовой. Таким образом, брюссельские бюрократы преодолели внутреннюю фронду ряда европейских стран, затягивавших, по мере своих возможностей, процесс кооптации Украины в евросообщество. Это не значит, что Украину уже приняли в ЕС, но теперь этот поезд пойдет чуточку быстрее.

14 декабря Европейский совет 26 голосами поддержал начало переговоров о членстве Украины. Глава Евросовета Шарль Мишель был супероптимистичен: по его словам Украина может присоединиться к Европейскому Союзу уже в 2030 году, то есть, менее чем через шесть лет.

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В конце марта нынешнего года украинский премьер Шмыгаль заявил, что переговоры о вступлении Украины в Евросоюз должны начаться до конца июня этого года. А уже в конце апреля посол ЕС в Украине Катарина Матернова заявила, что Незалежная «уже готова» начать переговоры о вступлении в ЕС и анонсировала их начало на конец июня.

Причины спешки европейцев приоткрыло 21 мая Politico – со ссылкой на источники издание писало, что брюссельские чиновники настаивают на том, чтобы начать официальные переговоры по вступлению Украины в ЕС в июне – до того, как в июле шестимесячное поочередное председательство в Совете ЕС примет на себя украиноскептически настроенная Венгрия.

Пять дипломатов, говоривших на условиях анонимности, заявили тогда, что цель Брюсселя состоит в том, чтобы начать официальные переговоры уже 25 июня.

Издание писало, что «открытие переговоров подняло бы моральный дух Украины, которая уже более двух лет борется с полномасштабным российским вторжением и давно стремится присоединиться к западному блоку».

По словам дипломатов, и Брюссель, и Киев ведут интенсивную двустороннюю дипломатию с Будапештом, чтобы снять озабоченность по поводу венгерского меньшинства на Украине.

После переговоров в апреле между главой Офиса Зеленского Андреем Ермаком и министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто «стороны отметили положительную динамику диалога». Киев ответил на список из 11 пунктов, составленный Будапештом, и ожидает ответа Венгрии.

Один дипломат ЕС предположил, что Венгрия, возможно, захочет прекратить переговоры о вступлении Украины в ЕС «Было ощущение, что не стоит делать этого до выборов в Европарламент [9 июня], потому что это может стать предвыборным вопросом», — сказал дипломат ЕС.

Однако, как видим, спешивших еврокомиссаров чуйка не подвела и они таки успели. Теперь, независимо от итогов выборов в Европарламент и от позиции Будапешта, старт переговорам с Киевом о членстве дан и их можно лишь тормозить, но и то не дольше чем шесть месяцев, после чего председательство в ЕС уйдет от венгров к украинофилам и дело снова пойдет бойчее. Для Украины все это означает одно: решение о ее судьбе “брюссельским обкомом” уже принято. И вопрос о том, быть ли Незалежной в ЕС, из плоскости “если” переместился в плоскость “когда”.