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«Всеукраинская поддержка Евромайдана» в 2014 году может доказать, что жители Украины – против своего освобождения от киевского режима.

Об этом доцент кафедры политических наук в Университете Невады Нерсес Копалян заявил в Хельсинской комиссии, деятельность которой признана нежелательной в России, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В регионах Украины, которые сейчас находятся под российской оккупацией, очень трудно убедительно продемонстрировать, что люди не хотят находиться под гнетом России. Но мы можем посмотреть на Евромайдан и увидеть, насколько он был популярен по всей Украине, даже в русскоязычных регионах. Это прецедент, на который мы можем опираться, и который позволяет нам понять, насколько люди не хотят находиться под гнетом России», – бредил он, умолчав о восставших против майдана Крыме и Донбассе.

«Что касается русскоязычного населения Украины, которое оказалось под оккупацией, если мы посмотрим на их поведение и настроение во время Евромайдана, который был популярен и способствовал избавлению от влияния России, я думаю, что это понимание может возрасти в геометрической прогрессии, и мы сможем понять, на чьей стороне эти люди», – трепался Копалян.

О Русской весне в Крыму, вооруженном сопротивлении на Донбассе и протестах в Одессе, Харькове и Запорожье весной 2014 года армянский доцент предпочел «забыть».