Евромайдан окончательно развратил украинскую элиту – экс-депутат Рады

25.03.2020, Киев, Вадим Москаленко

Несмотря на экономический кризис, дыры в бюджете и эпидемии, главы и члены наблюдательных советов крупных украинских госпредприятий продолжают получать за эксплуатацию народного достояния огромные деньги.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявила экс-депутат Верховной рады Елена Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В тех компаниях, которые сейчас бездействуют, члены наблюдательных советов получают баснословнейшие деньги, – рассказала экс-депутат. – «Красавец» Коболев (председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» – ред.) … ему сейчас продлили контракт на четыре года, урезали зарплату в два раза, но как-то я не вижу, чтобы он сильно страдал, зарплата у него больше двух миллионов гривен».

По мнению Бондаренко, команда Зеленского не очень следит за своими рейтингами, иначе бы обратила внимание, насколько этот вопрос и чудовищная разница между зарплатами элит и рядовых граждан, вызывает возмущение у рядовых украинцев.

«Иначе бы прислушались к тому, о чем говорят люди в транспорте и на кухнях, давно бы знали, что этот вопрос вызывает жуткий гнев. И тогда бы умерили аппетиты своих чиновников.

Хочу отметить, что именно при Зеленском и Порошенко практика начисления огромных космических премий ни за что – цветет буйным цветом, и от нее никто не хочет отказываться», – добавила эксперт.