Евромитинг в Кишиневе: картинка должна понравиться западным кураторам

В минувшее воскресенье в Кишиневе на площади Великого Национального собрания прошел организованный властями массовый митинг «Европейская Молдова». Целью мероприятия было показать стремление граждан страны к интеграции в Евросоюз, кандидатом на вступление в который Молдова одновременно с Украиной стала в 2022 году.

Согласие с проевропейским курсом жители Молдовы, которых свезли на митинг со всей страны, демонстрировали, держа в руках флажки РМ и Евросоюза и скандируя «Молдова – это Европа!».

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Перед гражданами выступили президент Молдовы Майя Санду и глава Европарламента Роберт Метсола. Резолюция митинга подтвердила стремление Молдовы стать полноправным членом ЕС. В этот же день в Молдове прошли акции протеста и народные собрания совершенно с иной повесткой, чем в Кишиневе.

О митинге, призванном рассказать о евромечте молдавского народа, и связанными с ним событиями беседуем с директором Института социально-политических исследований и регионального развития Игорем Шорниковым.

ПолитНавигатор: В Кишиневе прошел митинг в поддержку вступления РМ в Евросоюз. К митингу долго готовились, его много анонсировали. На площади удалось собрать, по данным властей, 75 – 80 тысяч человек. В итоговой резолюции митинга содержится призыв включить норму о евроинтеграции в Конституцию Молдовы. Насколько сам митинг и его итоги представляются серьезными? Не является ли он частью потемкинской деревни, которую в Молдове строят к июньскому Евросаммиту?

Игорь Шорников: Молдавские власти добились поставленных целей, им удалось собрать внушительную массовку, картинка должна понравиться западным кураторам. Но если говорить о масштабах мероприятия, то специалисты говорят, что главная площадь Кишинева не может вместить больше 54 тысяч человек, поэтому, судя по фотографиям, на митинге было собрано порядка 22 тысяч человек. Кроме того, ни для кого не секрет, что основная часть людей прибыла туда не по своей воле – это бюджетники, которых начальство обязало провести их выходной подобным образом.

Безусловно, данное Национальное собрание проводится в преддверии саммита Европейского политического сообщества. Для Кишинева это беспрецедентное событие, к Молдове будет приковано внимание всей западной аудитории. Поэтому необходимо показать, что Молдова – это часть европейской цивилизации, как говорится, плоть от плоти.

Митинг не нацелен на внутреннюю аудиторию, вряд ли красивая картинка сможет кого-то обмануть в самой Молдове. Все это делается для западных медиа, чтобы репортажи, которые будут появляться, в том числе по итогам предстоящего саммита, были снабжены убедительным контентом.

ПолитНавигатор: Президент Майя Санду заявила собравшимся, что Молдова уже в этом году выполнит все условия Еврокомиссии для вступления в ЕС. Не слишком ли быстро? Или просто надо было о чем-то говорить на митинге?

Игорь Шорников: Дело в том, что сама Еврокомиссия будет решать, выполнила Молдова те или иные условия или выполнила их не в полной мере. Кишиневу лишь нужно составить для чиновников в Брюсселе красивый отчет. Еврокомиссия – это тяжелый и неповоротливый бюрократический механизм, который работает строго по своему регламенту. Если Евросоюз принял насчет Молдовы какое-то решение, ему требуется соблюсти все технические процедуры. Поэтому то, что говорит Майя Санду, следует воспринимать всерьез. Нельзя исключать, что Запад решил вырвать Молдову из пространства российской цивилизации, в рамках которой она развивалась на протяжении большей части своей истории.

ПолитНавигатор: На митинге предложили расширить международный контекст переговоров по приднестровскому урегулированию. Насколько и каким образом он может быть расширен?

Игорь Шорников: Совсем недавно мы слышали инициативы молдавской стороны поднять статус ЕС и США в формате «5+2» до уровня полноправных посредников урегулирования. Сейчас таким статусом обладают Россия, Украина и ОБСЕ. Формально ЕС и США не имеют права голоса в этом формате, они могут только наблюдать. Статус посредника позволит американским и европейским дипломатам выдвигать собственные инициативы по урегулированию конфликта.

Если мы спроецируем опыт европейской и американской дипломатии на инструменты влияния ЕС и США в нашем регионе, включая экономические, можно не сомневаться, что приднестровский вопрос будет решен довольно быстро, но только не в интересах народов Молдовы и Приднестровья, а в интересах западных «партнеров».

Кстати, недавно Влад Кульминский [занимавший пост вице-премьера по реинтеграции и политпредставителя Молдовы на переговорах с Приднестровьем в 2021 году] допустил, что урегулирование может состояться до конца 2023 года. Это очень смелое предположение, которое не может не иметь под собой оснований.

ПолитНавигатор: Участники митинга говорили о единстве, с которым молдавский народ идет в Европу. На фоне митинга за евроинтеграцию в Комрате, Оргееве, Бельцах шли другие митинги – антиправительственные, за референдум по определению внешнего вектора Молдовы. Здесь дело пойдет дальше слов?

Игорь Шорников: Пока что мы видим, что региональные элиты не хотят конфликта с центральными властями, хотят сгладить рост напряженности в обществе, сохранить отношения с Кишиневом в правовой плоскости. В этом они, безусловно, правы. Сила на стороне государства, а те люди, которые сейчас этим государством управляют, не вполне предсказуемы.

Оппозиция и региональные элиты надеются дожить до выборов и по-тихому, цивилизованным способом отправить действующие власти в политическое небытие. Потрясений они не хотят. Но есть вероятность, что в спокойствии дожить до выборов не удастся. Гагаузы уже показали высокий уровень самоорганизации и консолидации, и что они готовы отстаивать свою автономию, если к ней будут относиться без уважения. Но в других городах Молдовы общество остается разделенным.

Референдум о геополитическом выборе для народа Молдовы, безусловно, назрел. Приднестровье провело подобного рода референдум еще в 2006 году и до сих пор, как мы знаем, дискуссий в обществе по этой теме не идет. Молдове также следует положиться на мудрость народа, провести референдум и последовательно выполнять его решения, а не спекулировать геополитическими лозунгами в ходе выборных кампаний или присваивать себе право решать за народ, как ему распоряжаться собственным государством.

ПолитНавигатор: Майя Санду пыталась на митинге говорить и по-гагаузски, а в это самое время в Гагаузии скандировали, что центральные власти ведут страну не тем путем. Автономия сейчас в особом напряжении – Кишинев намеревается отменить итоги выборов башкана, прошедших неделю назад. В этом вопросе возникла пауза, решение еще не принято. Какой может быть судьба этого волеизъявления?

Игорь Шорников: Если Кишинев попытается отменить результаты выборов, это будет означать неуважение к гагаузскому избирателю и вмешательство во внутренние дела автономии. Жители Гагаузии сами решают, кого избирать на высший пост в автономии, и это свое право они готовы отстаивать. Важно, что победу Евгении Гуцул сразу же признал ее основной соперник – Григорий Узун, легитимность избранного башкана подтвердил Народный совет Гагаузии.

Для молдавских властей благоразумней всего было бы отпустить ситуацию и дать ей развиваться в соответствии с действующим законодательством. Все попытки Кишинева повлиять на прошедшие выборы воспринимаются и в Гагаузии, и за ее пределами как подавление демократии.

Но безнаказанность власти, даже временная – это опасная вещь. Сейчас Кишинев играет с огнем и, похоже, даже не понимает этого. Дестабилизировать ситуацию легко, сложно потом будет расхлебывать последствия.

Казалось бы, пример Приднестровья должен был научить уважать права национальных сообществ, но в Кишиневе все эти годы пытаются строить не государство для его жителей, а «второе румынское государство». Отсюда и неурегулированность отношений с Приднестровьем, и проблемы диалога с Комратом, и сложности с восприятием проблем национальных меньшинств.

ПолитНавигатор: На митинге не обошли тему отношений с Россией. Звучали лозунги о том, что «Кишинев не прогибается под шантаж Кремля», продолжает «осуждать агрессора», и прочем. Несколько дней назад спикер Игорь Гросу сообщил, что Молдова инициирует выход из состава Межпарламентской ассамблеи СНГ, принято постановления о денонсации нескольких соглашений с СНГ. Выход Молдовы из СНГ – это реальность или просто политическая риторика накануне саммита?

Игорь Шорников: Нет, решение о выходе из СНГ – это обязательная программа действующей власти, которую она последовательно реализует. Это еще один сигнал о том, что на Западе могло быть принято какое-то решение на счет Молдовы, и пока у власти находится нынешняя команда, у Запада есть и возможности это решение реализовать. Что это за решение? Евроинтеграция, «униря» с Румынией или какой-нибудь иной англосаксонский проект по типу Междуморья, нам трудно сказать, можно только не сомневаться, что этот проект будет нацелен на использование ресурсов Молдовы против России.