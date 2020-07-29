Евроньюс распространяет откровенные фейки в пользу Порошенко

29.07.2020, Киев, Игорь Петров

Сюжет Евроньюс о митинге националистов под Администрацией президента – стопроцентный фейк и вранье.

Об этом в эфире GolosTV UA заявил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я у себя в Фейсбуке написал, что я обычно смотрю новости российские, Би-би-си и Евроньюс. И как Евроньюс комментирует эту ситуацию с митингом? Всем абсолютно понятно, что они выступают против перемирия. Евроньюс это дает так – прошел митинг против условий перемирия. Это чистый, стопроцентный фейк.

Они выступают не против условий перемирия, они их не обсуждают. Они выступают против перемирия. Так лжет своим телезрителям Евроньюс, и такое впечатление, что линию Евроньюс определяет не Германия, которая является самой влиятельной страной в Евросоюзе, они заявили, что поддерживают это перемирие, а Порошенко и компания, которые для публики и Евроньюс рассказывают, что они не против перемирия, а против его условий.

Это возмутительное вранье. СМИ показывают сочувствие к протестующим», – негодует Михаил Погребинский.